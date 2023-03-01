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اصطدم قطاران في شمالي اليونان، مما أسفر عن مقتل 36 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وقع الحادث في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالقرب من مدينة لاريسا، عندما اصطدم قطار ركاب كان يقل المئات بقطار شحن كان يسير في الاتجاه المعاكس.

وقد وردت صور تظهر مدى الدمار الذي خلفه الحادث.

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تُستخدم الرافعات لرفع الحطام أثناء عملية البحث.

Reuters

تواصل فرق الإطفاء ورجال الإنقاذ البحث أثناء رفع حطام القطار.

Getty Images

وصل نحو 150 من رجال الإطفاء و40 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

Reuters

قالت فرقة الإطفاء إنها تلقت أنباء عن وقوع حادث قبل منتصف الليل بقليل.

Reuters

عندما وصل رجال الإطفاء، وجدوا العربات الأمامية لقطار الركاب محطمة بالكامل.

Reuters

ظل رجال الإطفاء وعمال الإنقاذ يبحثون طوال الليل عن أي شخص ربما لا يزال محاصرا في القطارين،

ووصفوا مشاهد مأساوية وهم يسارعون للعثور على ناجين.

وقال أحد عمال الإنقاذ المتطوعين للتلفزيون الحكومي: "نخرج أحياء وجرحى، وهناك قتلى. نحن نعيش مأساة".

Reuters

قال أحد عمال الإنقاذ المنهكين لوكالة فرانس برس إنه لم ير شيئا قط مثل هذا الحادث.

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اشتعلت النيران في إحدى عربات القطار بعد أن انحرفت عن القضبان.

ولم يتضح بعد سبب الحادث.

Reuters

نقل المسعفون الناس إلى المستشفيات بعد منحهم العلاج اللازم.

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نُقل العشرات من الركاب الذين جرى إنقاذهم إلى محطة سكة حديد سالونيك.

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تحدث الناجون عن حالة من الذعر في العربات عندما اصطدم القطاران.

EPA

تحدث ناجون آخرون عن صدمتهم، قائلين إن نوافذ العربة "انفجرت فجأة".