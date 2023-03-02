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رام الله (الاراضي الفلسطينية): أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى فلسطيني يبلغ 15 عاما ليل الخميس برصاص جنود إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوزارة في بيان "استشهاد الفتى محمد نضال سليم (15 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الظهر... عند مدخل بلدة عزون" في وسط الضفة الغربية.

وأصيب شخصان آخران أحدهما طفل في حالة صحية حرجة، بحسب الوزارة التي لم تحدد ملابسات الواقعة.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن أعمال عنف اندلعت في بلدة عزون شمال الضفة الغربية عندما وصلت قواته للبحث عن مشتبه بهم بعد إطلاق ألعاب نارية على مركبات إسرائيلية كانت تمر بجوار البلدة.

وأضاف الجيش أنه "على علم بالتقارير التي تفيد بأن بعض هؤلاء المشتبه بهم أصيبوا"، مؤكدا عدم إصابة أي جندي إسرائيلي، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

يأتي مقتل الفتى في سياق تصاعد العنف في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني لا سيما في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ حرب العام 1967.

والأحد، تعرضت بلدة حوارة الفلسطينية لهجوم شنه مستوطنون إسرائيليون بعد ساعات على مقتل اثنين من المستوطنين أثناء مرورهما بسيارتهما عبر هذه البلدة في شمال الضفة الغربية.

وأضرم عشرات المستوطنين الغاضبين النار في منازل وسيارات ورشقوا البلدة بالحجارة طوال الليل.

منذ بداية العام، أودى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 65 فلسطينيًا من البالغين والأطفال والمقاتلين والمدنيين.

وقُتل خلال الفترة نفسها 13 بالغًا وطفلًا إسرائيليًا، بينهم أفراد من قوات الأمن ومدنيون، إضافة إلى امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس يستند إلى مصادر رسمية من الجانبين.