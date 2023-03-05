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هافانا: وصل الرئيس الكوبي السابق راوول كاسترو بعد ظهر السبت إلى كراكاس على رأس وفد كبير للمشاركة في احياء ذكرى الرئيس الفنزويلي الأسبق هوغو شافيز، بعد عشر سنوات من وفاته، على ما أعلنت وسائل الاعلام الرسمية.

وذكرت صحيفة "غرانما" الرسمية على موقعها الالكتروني أن "الجنرال راوول كاسترو روز توجه بعد ظهر السبت إلى جمهورية فنزويلا البوليفارية الصديقة للمشاركة في +اللقاء العالمي للفكر البوليفاري الحي للقائد هوغو شافيز فرياس في القرن العشرين+".

ويرافق راوول كاسترو (91 عاماً) بشكل خاص رئيس الوزراء الكوبي مانويل ماريرو كروز والقائد راميرو فالديس ووزير الخارجية برونو رودريغيز.

كما يضم الوفد وزير الصحة خوسيه أنجيل بورتال ميراندا، ووزير الطاقة والمناجم، فيسنتي دي لا أو ليفي.

وفد كوبي

وكتب الحزب الشيوعي الكوبي في تغريدة "وصل وفد كوبي رفيع المستوى برئاسة الزعيم التاريخي للثورة، راوول كاسترو، اليوم (السبت) إلى فنزويلا لتكريم القائد هوغو شافيز (1954-2013) بعد عشر سنوات على غيابه الجسدي".

كان هوغو شافيز زعيم "الثورة البوليفارية"، رئيساً لفنزويلا من عام 1999 حتى إعلان وفاته في 05 آذار/مارس 2013. لقد حارب السرطان لمدة عامين وتلقى معظم علاجه في كوبا.

أحيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي خلف هوغو شافيز الجمعة ذكرى "عشر سنوات من المعركة" و"انتصار" حكومته على "الإمبريالية".

وقال مادورو "بعد عشر سنوات، يمكننا أن نقول لكم إننا هنا منتصرون ومستعدون لمواصلة المعركة حتى نهاية القرن الحادي والعشرين".