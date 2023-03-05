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إيلاف من لندن: كشف شخص في قلب عملية تهريب البشر أن معظم المهربين يختارون الاستقرار في بريطانيا، واستثمار أرباحهم فيها.

وقدم الرجل، الذي لم تكشف قناة (سكاي نيوز) عن هويته، تفاصيل حول كيفية عمل المهربين، وكيف يبررون إجرامهم ، ونموذج أعمالهم، وعلاقتهم بالشرطة الفرنسية، وكيف يمكن أن يتأثر التهريب بخطط الحكومة لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا.

في غضون أيام قليلة، تستعد الحكومة لنشر قوانين جديدة تهدف إلى منع القوارب الصغيرة من عبور القناة، مع بقاء الهجرة غير الشرعية إحدى أولويات رئيس الوزراء ريشي سوناك.

أول مرة

وهذه هي المرة الأولى التي يوافق فيها مهرب أشخاص عبر القنوات على مقابلة تلفزيونية وجهاً لوجه. وقالت (سكاي نيوز) إن الرجل وهو كردي تحدث إليها في ظروف سرية تامة.

وقال الرجل الذي أشارت القناة إليه باسم كرمياني: "ثلاثة أرباع المهربين في بريطانيا. الأموال التي يجنونها هنا [في شمال فرنسا] ، يستثمرون في الأعمال التجارية هناك - في بريطانيا. إنهم يعيشون هناك ، والحياة هي أسهل".

أضاف: "بغض النظر عن جنسياتهم، يعيش ثلاثة أرباع المهربين في المملكة المتحدة. إنهم أكثر سعادة هناك. إنهم يستأجرون منازل باسم شخص آخر ويقودون السيارات بدون ترخيص".

ويقوم مهربو البشر بتجنيد العملاء في مخيمات المهاجرين في شمال فرنسا.

رواندا

وقال كرمياني إنه علم برغبة الحكومة البريطانية في كسر نموذج الأعمال الخاص بتهريب البشر واقتراح إرسال الوافدين إلى رواندا، لكن يبدو أنه لم ينزعج.

اضاف: "أقسم أنه حتى لو أرسلوا الناس إلى الأمازون، فإن الناس سيأتون إلى بريطانيا، إنها رغبتهم في الذهاب إلى بريطانيا". وتابع"سينخفض عدد الآتيم، ولكن ليس إلى الحد الذي لن يأتى فيه اللاجئون إلى بريطانيا. سيظل الناس يحاولون. وسيظل الناس يأتون."

وقال إن المهربين يلعبون "الغميضة" مع الشرطة الفرنسية وهم يحاولون إطلاق قوارب من الشواطئ"، وأضاف: "تراقبهم الشرطة ، وهم يراقبون الشرطة أيضًا". "يختبئ المهربون وينتظرون حتى تذهب الشرطة ثم يقومون بعملهم [إطلاق القوارب] ، وهو ما يستغرق حوالي نصف ساعة".

الشرطة الفرنسية

ورفض الادعاء بأن الشرطة الفرنسية كانت متخلفة للغاية في نهجها ، قائلا "لا ، هذا لا يحدث، إنهم يقومون بعملهم ويقبضون على الناس. لقد أصبح الأمر أكثر صعوبة ... في الماضي ، كان الأمر مجرد [مهاجرون يختبئون في] شاحنات. الآن تعرف الشرطة من أي نقطة يرسلون الناس ، لذا فقد حددوا المواقع".

قال كرمياني إن المهربين لا يرون أنفسهم يرتكبون جرائم، لكنهم يعملون في تجارة. وقال: "نحن نعمل ونكسب المال - حتى نساعد الناس. المهربون لا يرون في الأمر تهريبًا. هم يرون أنه عمل آخر ، مثل العمل في مطعم أو صالون حلاقة. مهمتنا هي نقل الناس إلى الجانب الآخر. "

واستطرد قائلا إن المهاجرين الذين يصلون إلى المعسكرات القريبة من كاليه ودونكيرك سيتم تقديمهم بسرعة إلى وسطاء يعملون نيابة عن المهربين ، ثم يختارون أي منهم يذهبون معهم.

الأسعار

وتابع: "إذا كان هناك الكثير من المهاجرين ، ترتفع الأسعار. إذا كان عدد الأشخاص منخفضًا ، فإن الأسعار تنخفض. سترتفع من 500 يورو إلى 2500 يورو."

وقال كرمياني أيضا إن المهربين سيتقاضون أسعارا مختلفة بناء على جنسية المهاجر: "الألبان يدفعون أكثر ، والباكستانيون يدفعون أكثر".

وزعم أن بعض الرحلات العابرة للقنوات يتم تنظيمها من قبل العائلات التي تجتمع معًا لشراء زورقها الخاص ومحركها ، وأضاف أن العديد من المهربين يضيعون أرباحهم على "الكحول والمخدرات والمقامرة".

رحلات الرياح الخفيفة

لكنه أصر على أنه يسمح للقوارب بالمغادرة فقط عندما تكون الرياح خفيفة. كان ينتقد الآخرين ، بمن فيهم الأشخاص الذين رتبوا عبور القنال في أواخر عام 2021 والذي أسفر عن مقتل 31 مهاجرا.

وقال "بعض المهربين لا ضمير لهم". واضاف "انهم مافيا وليسوا مهربين ويفعلون ذلك من اجل المال فقط".

وخلص كرمياني إلى القول: "إنهم يعرفون أن الطقس ليس جيدًا لكنهم ما زالوا يلعبون في حياة الناس. كانت ليلة الحادث تلك إحدى تلك الليالي. الذين فعلوا ذلك - ليس لديهم قلب".