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إيلاف من لندن: من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني قريبا قوانين جديدة لتضييق الخناق على معابر المهاجرين الذين يهدفون للوصول إلى المملكة المتحدة.

وقال ريشي سوناك إنه وكبار مساعديه في وزارة الداخلية وضعوا قوانين جديدة لمنع المحامين من استخدام الحق في الحياة الأسرية والتشريعات التي تم وضعها لمكافحة العبودية الحديثة لمنع ترحيل موكليهم.

وقف القوارب

وقال رئيس الوزراء لصحيفة "صنداي إكسبريس": "لقد جعلت قضية الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياتي الخمس الكبرى، وتعهدت بإيقاف القوارب بشكل نهائي"، وسنقول لمن يصلون على متن قوارب صغيرة: "إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء".

أضاف: "الهجرة غير الشرعية ليست عادلة لدافعي الضرائب البريطانيين ، وليس من العدل بالنسبة لأولئك الذين يأتون إلى هنا بشكل قانوني وليس من الصواب السماح للعصابات الإجرامية بمواصلة تجارتها غير الأخلاقية".

وأكد سوناك: "أنا مصمم على الوفاء بوعدي بوقف القوارب. وإذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني، فلن تتمكن من البقاء".

اعادة سريعة

وقال وزير الحكومة كريس هيتون-هاريس إن التشريع سيضمن للأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني "إعادتهم بسرعة كبيرة" أو إلى بلد آخر مثل رواندا، ويعتقد أنه سيشمل منع الأشخاص الذين يأتون إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء.

وأضاف أن تعاون فرنسا سيكون مفتاحًا لضمان عمل القانون، وقال إن السيد سوناك يبني علاقة جيدة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الوزير هاريس لـ"سكاي نيوز": "إنه تشريع أبيض وأسود، أعلم أنه يجب أن يكون واضحًا للغاية لأنه إذا لم تكن واضحًا فسوف يلتقطها الناس".

موقف برافرمان

من جهتها، كتبت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان في صحيفة "ذا صن" الأحد: "يجب أن يكون الأمر أنه إذا أتيت إلى هنا بشكل غير قانوني ، فسيتم احتجازك وإبعادك بسرعة. وستكون قوانيننا بسيطة في نيتها وممارستها - فالطريق الوحيد إلى المملكة المتحدة سيكون طريق آمن وقانوني".

وقالت الوزيرة: "حتى الآن، عارض حزب العمل كل الجهود المبذولة لوقف الهجرة غير الشرعية. إنهم ليسوا جادين في معالجة القضية التي أصبحت أكثر خطورة وتسمح للعصابات الإجرامية باستغلال الأشخاص المستضعفين. سأفعل أنا ورئيس الوزراء كل ما يتطلبه الأمر. يمكنكم الحكم علينا من خلال أفعالنا".

إعلان الثلاثاء

من المتوقع الإعلان عن القانون الجديد الذي يهدف إلى تقليل عدد القوارب الصغيرة التي تعبر القناة ، يوم الثلاثاء.

كما أن من المتوقع أن يحظر التشريع طلبات اللجوء من المهاجرين الذين سافروا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة.

ويمنح القانون وزير الداخلية صلاحيات لإبعاد أي شخص يصل على متن قارب صغير "في أقرب وقت ممكن عمليًا" إلى رواندا أو "دولة ثالثة آمنة".

وسيتم منع الوافدين من طلب اللجوء أثناء وجودهم في المملكة المتحدة وسيُمنعون من العودة بمجرد إبعادهم.

ومن المقرر أن يسافر سوناك والسيدة برافرمان إلى باريس يوم الجمعة لإجراء محادثات مع ماكرون.

موقف حزب العمال

وقال جوناثان أشوورث من حزب العمال المعارض إن طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم "من الواضح أنه يجب إعادتهم" لكنه لا يزال مقتنعًا بأن أي تغييرات ستحدث لأن الحكومة قد قطعت وعودًا لم يتم الوفاء بها من قبل.

أضاف لـ"سكاي نيوز": "لقد قيل لنا في الماضي أن لديهم خططًا في التشريع من شأنها التعامل مع هذه المشكلة وأن وعودهم لم تأتِ شيئًا".

تابع أشوورت: "في الواقع، رأينا المزيد من عمليات عبور القوارب والعصابات الإجرامية تفلت من العقاب أكثر وأكثر. لذلك سنقوم بدراستها بعناية. سننظر أيضًا لنرى ما إذا كان هذا سيتعامل بالفعل مع التراكم في معالجة قضايا اللجوء".