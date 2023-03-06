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إن حقيقة أن مثل هذا الحليف الوثيق ينتهك القيم الأميركية الجوهرية بشكل علني يعني أن الولايات المتحدة قد تعاني من نكسات استراتيجية في أجزاء أخرى من العالم.

إيلاف من بيروت: منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية المتشددة في ديسمبر الماضي، أعرب خبراء السياسة الخارجية الأميركيون عن قلقهم المتزايد بشأن مستقبل العلاقات بين البلدين، مستشهدين بالإيديولوجيات المتطرفة لشركاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الائتلاف، وقد حذروا من أن إحساس الدول بـ "القيم المشتركة" - إحدى الركائز المزدوجة لهذه العلاقة - معرضة للتهديد.

أصبحت هذه التحذيرات اشد إلحاحًا منذ بدأت حكومة نتنياهو في دفع خطط لإصلاح جذري للقضاء في البلاد - وهي خطة من المتوقع على نطاق واسع، إذا تم تنفيذها، أن تثير أزمة دستورية وربما تؤدي إلى نهاية الديمقراطية الإسرائيلية. لسوء الحظ، تستند هذه التحذيرات إلى مفهوم خاطئ خطير: فيما تبدو "القيم المشتركة" الإسرائيلية - الأميركية معرضة للخطر، فإن الدعامة الأخرى لهذه العلاقة الخاصة - "المصالح المشتركة" للبلدين - لا تزال سليمة. وفي حين أن أجندة اليمين المتطرف للحكومة الإسرائيلية الحالية قد تنذر بالسوء للديمقراطية الليبرالية في إسرائيل، فإنها لا تهدد بتقويض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

لافت للنظر أن الإدارة الأميركية تبدو محاصرة في نفس هذا المفهوم الخاطئ أيضًا. ففي أكثر التصريحات شهرة حتى الآن، استخدم وزير الخارجية أنطوني بلينكن مؤتمراً صحفيًا مشتركًا مع نتنياهو في القدس في أواخر يناير لتأطير قلقه بشأن مسار السياسة الإسرائيلية من خلال الحديث عن أهمية الديمقراطية. وفي استحضار لحقائق ينبغي أن تكون بديهية، ذكّر بلينكن الزعيم الإسرائيلي بالالتزامات المشتركة "بالدفاع عن ركائز ديمقراطيتنا وتعزيزها ".

ضبط التوازنات

بعد أسبوعين، حذا الرئيس الأميركي جو بايدن حذوه. في ضوء الأزمة الدستورية الناشئة في إسرائيل، اختار بايدن التأكيد على وجهة نظره القائلة إن ما هو على المحك أولاً وقبل كل شيء القيم الديمقراطية المشتركة بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأشار بايدن إلى أن "عبقرية الديمقراطية الأميركية والديمقراطية الإسرائيلية هو أنهما مبنيتان على مؤسسات قوية، وعلى الضوابط والتوازنات، وعلى قضاء مستقل".

إذا كان ممكنًا وصف الديمقراطيتين الأميركية والإسرائيلية بالعبقرية، فهذا أكثر مما يمكن أن يقال عن وجهة نظر الإدارة بشأن الحكومة الإسرائيلية الحالية وتحولها المناهض للديمقراطية. في الواقع، استنادًا إلى الخطاب العام الذي تستخدمه إدارة بايدن، تفشل واشنطن في تقدير مدى تعريض الحكومة الإسرائيلية الحالية للخطر ليس فقط القيم الإسرائيلية الأميركية المشتركة، ولكن المصالح المشتركة للبلدين أيضًا.

الجبهة الفلسطينية هي الأكثر وضوحا حيث تعمل الحكومة الإسرائيلية الحالية على تقويض المصالح الأميركية. تتطلب السياسات التوسعية والعنف المتصاعد بالفعل اهتمامًا أميركيًا كبيرًا، كما يتجلى في عقد قمة أمنية طارئة في العقبة أواخر الشهر الماضي وعدد وتواتر الزيارات التي قام بها كبار المسؤولين الأميركيين في الأسابيع الأخيرة. وفي ما يتعلق بالقضايا الأمنية أيضًا، يبدو أن خطاب واشنطن العام عالق في سجل الأخلاق والقيم. على سبيل المثال، رداً على دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" بلدة حوارة الفلسطينية، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، الكلمات ووصفها بأنها "غير مسؤولة، مقززة ومثيرة للاشمئزاز".

مثل هذا الخطاب محير، بالنظر إلى أن المصالح السياسية والدبلوماسية ليست أقل عرضة للخطر من القيم الأخلاقية. بعد كل شيء، فإن أي حالة من عدم الاستقرار في الأراضي المحتلة معرضة لخطر الامتداد إلى الأردن، حيث أن الأغلبية العظمى من سكانها هم من أصل فلسطيني ويتعاطفون بشدة مع الفلسطينيين على الضفة الغربية لنهر الأردن. يُعرَّف الأردن بأنه شريك رئيسي للولايات المتحدة، وأي شيء يهدد استقراره يقوض المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة.

انتهاك علني

عندما يتعلق الأمر بخطط إسرائيل لتجريد القضاء، من خلال حقيقة أن مثل هذا الحليف الوثيق ينتهك بشكل علني القيم الجوهرية الأميركية، فإن الولايات المتحدة قد تعاني من نكسات استراتيجية في أجزاء أخرى من العالم. بعد كل شيء، تواصل واشنطن استخدام القيم الديمقراطية والليبرالية أداة في مجموعتها لتعزيز مصالحها في جميع أنحاء العالم، من أميركا اللاتينية إلى آسيا وحتى إيران.

تعرض السياسات الإسرائيلية في فلسطين الولايات المتحدة بالفعل لاتهامات بمعايير مزدوجة من قبل مجموعة واسعة من اللاعبين العالميين. ومحتم أن يؤدي الانهيار الشامل للديمقراطية الإسرائيلية إلى خلق تحديات جديدة لأميركا عبر حدود متعددة، مثل مشاركتها مع الصين في هونغ كونغ أو تايوان، أو في جهودها للاستفادة من الاضطرابات الشعبية في إيران لإجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن تعديل. صفقة نووية.

بعبارة أخرى، تلحق حكومة إسرائيل الحالية ضررًا بمصالح الولايات المتحدة يضاهي الضرر الذي تلحقه بمنظومة القيم الأميركية. وحان الوقت أن تواجه واشنطن هذه الحقيقة وأن تنظر في الضرر الذي توشك حكومة نتنياهو أن تلحقه بالمصالح الاستراتيجية الأميركية في الشرق الأوسط وخارجه.