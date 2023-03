قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف من لندن: قال قاضٍ بريطاني إن الأمير هاري سيكون محور محاكمة مقررة للمحكمة العليا ضد ناشر صحيفة "ديلي ميرور"، بسبب مزاعم باختراق هاتف.

والأمير هاري، النجل الثاني لعاهل بريطانيا الذي تخلي قبل أكثر من عام عنمهامه الملكية، هو واحد من العديد من الشخصيات العامة التي سيتم النظر في دعاوى قضائية رفعوها ضد صحف مجموعة ميرور الصحفية (MGN) في المحاكمة، التي ستبدأ في 9 مايو.

الأربعاء ، حكم القاضي تيموثي فانكورت بأن قضية دوق ساسكس، الذي يدعي أنه تم جمع معلومات غير قانونية عنه نيابة عن صحفيي مجموعة ميرور الصحفية بين عامي 1996 و 2010، يجب أن تكون جزءًا من المحاكمة.

الشاهد الوحيد

وقال ديفيد شيربورن، المحامي الذي يمثل هاري والمدعين الآخرين، أمام المحكمة في وقت سابق إن الدوق سيكون "الشاهد الوحيد" الذي يعتمد عليه في قضيته، ما يشير إلى أنه يمكن أن يدلي بشهادته في صندوق الشهود.

وقال إن هاري "لن يحسم" قضيته بناء على ما زعمه في إفادة شهادته، والتي لم تُعلن بعد، وكذلك "كل ما قاله خارج هذه الإجراءات".

مشاهير

من المشاهير الآخرين المتورطين في القضية شيريل، زميلة فرقة Girls Aloud السابقة، والممثل ريكي توملينسون ، ولاعب كرة القدم السابق والمقدم التلفزيوني إيان رايت، ووصية المغني الراحل جورج مايكل.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة من ستة إلى سبعة أسابيع.

وتم اختيار أربعة أو خمسة مطالبين "ممثلين" ليكونوا "حالات اختبارية" في جلسة استماع في لندن يوم الأربعاء. واستمعت المحكمة إلى أن قضية هاري تتعلق بـ 148 مقالة نُشرت بين عامي 1996 و 2010 بما في ذلك معلومات يُزعم أنه تم الحصول عليها من خلال وسائل غير قانونية، مثل اختراق الهاتف.

33 مقالا

وقال القاضي فانكورت إن عدد المقالات التي سيتم النظر فيها في المحاكمة يجب أن يتم تقليصها إلى حوالي 33.

وكان الأمير هاري رفع قضيته ضد صحيفة (ميرور) في عام 2019 وهي واحدة من عدة دعاوى رفعها ضد الصحف البريطانية، مثل قضية ضد مجموعة News Group Newspapers وناشري صحيفة الصن The Sun ونيوز أوف ذا وورلد News of the World التي لم تعد موجودة الآن.

كما أنه يتابع إجراءين قانونيين منفصلين ضد مجموعة Associated Newspapers Limited (ANL) ، وناشر الديلي ميل The Mail وناشر صنداي ميل The Mail on Sunday وصحيفة الديلي ميل اون لاين MailOnline.

أما المدعون الآخرون الذين تم اختيارهم للمحاكمة هم نجمة التتويج السابقة نيكي ساندرسون ، وزوجة الممثل الكوميدي بول وايتهاوس السابقة فيونا وايتمان والممثل مايكل تورنر.

وكانت مجموعة الميرور اعترضت على الادعاءات وتقول إن بعضها قد تم تقديمه بعد فوات الأوان.

جلسات استماع

كما أُعلن يوم الأربعاء أنه من المقرر عقد جلسة استماع في إحدى ادعاءاته ، عبر تغطية ذا ميل اون صنداي The Mail On Sunday للمراجعة القضائية للأمير هاري ضد وزارة الداخلية بشأن الترتيبات الأمنية لعائلته عندما يزورون المملكة المتحدة، في المحكمة العليا في 17 مارس.

في الوقت نفسه، تم تحديد موعد جلسة استماع أولية في دعوى قانونية منفصلة من قبل الأمير هاري ضد جمع معلومات غير قانونية مزعومة في عناوين صحيفة ديلي ميرور، والتي تم إحضارها جنبًا إلى جنب مع أمثال البارونة دورين لورانس والسير إلتون جون ، في 27 مارس.

وكان هاري صريحًا في انتقاداته للصحافة البريطانية، وآخرها خلال عدد من المقابلات المتلفزة للترويج لسيرته الذاتية سبير (Spare).