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إيلاف من لندن: تتحدث تقارير أردنية عن نية بلدية مدية السلط الأردنية لتحويل سجن قديم بني في العهد العثماني وشهد فترات مهمة من التاريخ الأردني الحديث، إلى جاذب استثماري متميز.

وفي اليومين الأخيرين، دعت بلدية السلط مندوبي وكالات الأنباء والصحف المحلية ووسائل الإعلام والمهتمين في الاستثمار لحضور جولة ميدانية للإطلاع على موقع السجن القديم الذي تتوجه لاستثماره.

وكانت بلدية السلط، تسلمت مبنى السجن القديم من قوات الدرك في أبريل 2019، وتمت الموافقة على الاستفادة منه في مشروع ثقافي لمصلحة بلدية السلط الكبرى، والتي خاطبت وزارتي الداخلية والثقافة في 25 يناير/ كانون الثاني من العام ذاته، لإجراء اللازم، بناء على موافقة المديرية العامة لقوات الدرك بتخصيص المبنى أو التنازل عنه لأي جهة تراها وزارة الداخلية مناسبة خدمة للمجتمع المحلي.

تاريخ قديم

وحسب المؤرخ الدكتور محمد خريسات، كما نقل عنه موقع (عمون) فإن السجن كان تأسس أول مرة في عهد الدولة العثمانية عام 1867م، وكان حينها يوجد في كل مدينة قائم مقام، حيث كان موقعه عند تأسيسه في وسط مدينة السلط قرب موقع البلدية حاليا، ثم انتقل إلى مغاير أسفل مبنى سرايا السلط القديم وكان يستخدم للتوقيف المؤقت.

وقال إن الاهالي كانوا يرسلون الاغطية لمن يوقف في السجن، وعند إقامة الدولة الأردنية استلمت (قوات الدرك الارني) موقع السجن القديم في السرايا ثم انتقل إلى موقعه الحالي.

ويروي خريسات أن ابناء المدينة أنه بعد بناء سجن جديد في منطقة السرو قرب مديرية الترخيص تحول السجن القديم إلى مركز اصلاح وتأهيل للنساء، إلى أن تسلمته مديرية الدرك في العام 2008 وحولته إلى سرية طوارئ، ثم تسلمته البلدية في العام 2019.

وتبلغ مساحة السجن 4 دونمات و304 أمتار، وكان المبنى قبل العام 2008 من ملاك الأمن العام، وعند فصل مديرية الأمن عن مديرية الدرك، ألحق المبنى بقوات الدرك.

بانوراما

ويشار إلى أنه منذ أن تسلمته بلدية السلط الكبرى من قوات الدرك، والطروحات المتعلقة باستغلال مبنى سجن السلط القديم تراوح مكانها دون أي إجراء عملي، علما أنه يقع بمكان مميز على مدخل المدينة، بارتفاع مطل على السوق وشارعي الميدان والخضر وجبل القلعة والمنشية ومدرسة السلط الثانوية.

أما تلك الطروحات، فتتعلق بتحويل مبنى السجن إلى معلم تراثي سياحي، أو مشروع تراثي، أو آخر استثماري، وكذلك طرح قدمه النائب طلال النسور بتحويله إلى مشروع "بانوراما تأسيس الدولة الأردنية الهاشمية وإبراز المعالم الأثرية والتراثية في مدينة السلط".

فندق سياحي

وحسب تقرير لصحيفة (الغد)، كان من بين الطروحات أيضا، أن يتحول المبنى إلى فندق أو(نُزل) بحيث يخدم الحركة السياحية في مدينة السلط، ويتيح أماكن إقامة للزوار والسياح، أو أن يكون المبنى مشغلا تدريبيا وتوظيفيا وإنتاجيا لشباب المدينة، أو تحويله إلى معلم ثقافي سياحي ترفيهي، يدرج ضمن المسارات السياحية الرئيسية في مدينة السلط، مع استغلال مساحات من مبنى السجن، بوضع ألعاب مثل (منقلة، شطرنج، رسم، فسيفساء المزييك).

إلا أن الطرح الذي شق طريقه عبر إجراءات رسمية، هو ما تقدم به النائب النسور، الذي طالب الحكومة عبر كتاب رسمي وجهه لها في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2021، بتحويل السجن إلى“معرض بانوراما تأسيس الدولة الأردنية الهاشمية وتطورها وإبراز المعالم الأثرية والتراثية في مدينة السلط”.

وتهدف تلك المطالبة إلى جعل الموقع مقصدا رئيسا للسياح والباحثين والمؤرخين وزوار مدينة السلط، نظرا لكون مدينة السلط احتضنت انطلاقة الدولة الأردنية الهاشمية وتوظيف مناسبة إدراج السلط على قائمة التراث العالمي.

تصاميم قيد الدراسة

بعد ذلك بأشهر، قال النسور في تصريحات صحفية، إن مقترحه بشأن سجن السلط القديم، ما يزال قيد دراسة التصاميم في بلدية السلط الكبرى، لافتا إلى أنه لمس وجود اهتمام كبير بتنفيذ المشروع على أرض الواقع، من خلال عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والسياحة لما له من أهمية عالية خاصة للمؤرخين والمثقفين وللسياحة، لتكون البانوراما مقصدا للسياحة العلمية والداخلية والخارجية.

وأشار أيضا إلى أن هناك تعاونا تاما بين كافة الجهات المختصة، حيث قامت مديرية الأمن العام بتفويض بلدية السلط الكبرى بتأهيل وتطوير واستخدام مبنى السجن التي بدأت من خلال دائرة العطاءات التابعة لها باستكمال التصاميم المناسبة لتنفيذ المشروع بما يتناسب مع المشروع، على أن تقوم وزارة الإدارة المحلية بتحديد كافة الأمور اللوجستية والبنية التحتية للمبنى.

كما أبدت وزارة السياحة والآثار دعمها بشكل كامل لإقامة المشروع نظرا لأهميته التراثية والسياحية والتاريخية، وإبراز تاريخ الدولة الأردنية الهاشمية والمعالم الأثرية والتراثية في مدينة السلط بطريقة مميزة جاذبة للجميع مما يحدث نموا بالقطاع السياحي في مدينة السلط، ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بحيث يكون المشروع جزءا رئيسيا من النمو الاقتصادي بداخل المدينة ومحيطها.

