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كاين (فرنسا): فازت محامية إيرانية الأحد بمسابقة كاين (شمال غرب فرنسا) للمرافعات القانونية دفاعاً عن حقوق الإنسان، وذلك عن نص بعنوان "امرأة، حياة، اغتيلت!" تناولت فيه حقوق النساء "المنتهكة بشكل خطير في إيران".

والمحامية مريم ميلان البالغة 36 عاماً المسجّلة في نقابة المحامين في جنيف، اختارت قضية الشابة الإيرانية مهسا أميني التي قضت في 16 أيلول/سبتمبر بعد أيام على اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة للنساء في البلاد، والتي أطلق موتها شرارة حركة احتجاجية واسعة النطاق في إيران.

وقالت المحامية في تصريح لوكالة فرانس برس إن "اختيار قضية مهسا أميني كان بديهيا: بالنسبة لي، هذه الجائزة تعني أن صوت الشعب الإيراني قد سُمع".

وميلان تحمل شهادة بكالورويس بالأدب الإنكليزي نالتها في إيران، وهي غادرت البلاد قبل عشر سنوات لدراسة الحقوق في سويسرا.

مرافعة من أجل إيران

وأوضحت "حكى لي زميل عن المسابقة في الخريف وكنت أتوق للغاية للمرافعة من أجل بلدي".

وأعربت ميلان عن أسفها "لعجز الآليات القانونية الدولية عن وقف هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان".

وتابعت "مع كل يوم يمر يصبح الخروج من البلاد أكثر تعقيداً"، مشيرة إلى أنها تحلم بـ"السلام العالمي".

ومسابقة كاين للمرافعات القانونية دفاعاً عن حقوق الإنسان انطلقت في آذار/مارس 1989، وقد استقبلت مذّاك 340 محامياً من جميع أنحاء العالم أتوا لتقديم مرافعات دفاعاً عن قضية ضحية تم انتهاك حقوقها الأساسية.