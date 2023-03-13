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إيلاف من لندن: انتصرت (بي بي سي) اليوم الاثنين، على نفسها، وأعلنت أن غاري لينيكر سيعود لأداء مهامه مقدما لبرنامج رياضي، بعد استبعاده مؤقتا لتوجيهه انتقاداته لسياسة الهجرة.

وستراجع هيئة الإذاعة البريطانية كيف يمكن للمذيعين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بعد استبعاد لينيكرقائد منتخب إنكلترا السابق، يوم الجمعة الماضي، وهو الأعلى أجراً في المحطة، ومذيع البرنامج الشهير (ماتش أوف ذا داي)، بعدما انتقد سياسة الهجرة في بريطانيا.

اعتذار

وسيعود غاري لينيكر إلى البرنامج الذي يبث عادة أيام السبت، كما اعتذرت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الحلقة التي لم تذاع يوم أول من أمس السبت، وأعلنت عن مراجعة مستقلة لإرشادات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وقالت قناة (سكاي نيوز) إنها علمت أن لينيكر، الذي ظل يقدم البرنامج، منذ أكثر من 20 عاماً، قد تلقى أيضًا اعتذارًا مباشرًا.

وفي سلسلة من التغريدات بعد وقف برنامجه مؤقتا، قال لينيكر: "بعد أيام قليلة سريالية، يسعدني أننا نجحنا في شق طريق من خلال هذا. أود أن أشكركم جميعًا على الدعم الرائع، ولا سيما زملائي في بي بي سي سبورت، على هذا الدعم الرائع. إظهار التضامن. كرة القدم هي لعبة جماعية لكن دعمهم كان ساحقا ".

بلد تسامح

وتابع: "على الرغم من صعوبة الأيام القليلة الماضية ، فإن الأمر ببساطة لا يقارن بالاضطرار إلى الفرار من منزلك من الاضطهاد أو الحرب بحثًا عن ملجأ في أرض بعيدة. إنه لمن دواعي السرور أن ترى التعاطف مع محنتهم منذ ذلك الحين. الكثير منك. ما زلنا دولة يغلب عليها التسامح والترحيب والكرم".

كما شكر لينيكر المدير العام للبي بي سي تيم ديفي على "تفهمه خلال هذه الفترة الصعبة". وقال في تغريدة إنه "لديه وظيفة شبه مستحيلة تجعل الجميع سعداء ، لا سيما في مجال الحيادية. أنا سعيد لأننا سنواصل القتال الجيد معًا".

كلام ديفي

وفي غضون ذلك، قال ديفي: "يدرك الجميع أن هذه كانت فترة صعبة للموظفين والمساهمين والمقدمين ، والأهم من ذلك ، جمهورنا. أعتذر عن ذلك.

وأضاف المدير العام لـ(بي بي سي): "يتم التعرف على الارتباك المحتمل الناجم عن المناطق الرمادية لتوجيهات وسائل التواصل الاجتماعي في بي بي سي التي تم تقديمها في عام 2020. أريد حل الأمور وإعادة بث المحتوى الرياضي الخاص بنا. الحياد أمر مهم بالنسبة لهيئة الإذاعة البريطانية. كما أنه مهم للجمهور. وتلتزم هيئة الإذاعة البريطانية بالحياد في ميثاقها والالتزام بحرية التعبير".

وتابع: "هذا عمل صعب لتحقيق التوازن حيث يخضع الأشخاص لعقود مختلفة وفي مواقع جوية ، ومع جمهور مختلف وملفات تعريف على وسائل التواصل الاجتماعي".

وقال ديفي: "تم تصميم إرشادات وسائل الإعلام الاجتماعية الخاصة بالبي بي سي للمساعدة في إدارة هذه التحديات الصعبة في بعض الأحيان وأنا أدرك أن هناك حاجة للتأكد من أن التوجيه يصل إلى هذه المهمة. يجب أن يكون واضحًا ومتناسبًا ومناسبًا".

واضاف: "وبناءً على ذلك ، نعلن عن مراجعة يقودها خبير مستقل - يقدم تقريرًا إلى بي بي سي - حول إرشادات وسائل التواصل الاجتماعي الحالية ، مع التركيز بشكل خاص على كيفية تطبيقه على العاملين لحسابهم الخاص خارج الأخبار والشؤون الجارية. تدرك البي بي سي وأنا أن غاري لصالح مثل هذه المراجعة".

وقال مدير عام بي بي سي: "قريبًا ، ستعلن هيئة الإذاعة البريطانية عن الجهة التي ستجري تلك المراجعة. وأثناء تنفيذ هذا العمل ، تظل إرشادات بي بي سي الحالية لوسائل التواصل الاجتماعي سارية".

وختم قائلا: "غاري هو جزء مهم من بي بي سي وأنا أعرف ما تعنيه بي بي سي لغاري ، وأنا أتطلع إلى تقديم تغطيتنا في نهاية هذا الأسبوع".

زعيم حزب العمال

لكن زعيم حزب العمال السير كير ستارمر قال قبل الإعلان عن عودة لينكر إن موقف رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب "يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد".

وقال ستارمر: "أعتقد أن معظم الناس الذين يشاهدون الفوضى الكاملة في الأيام القليلة الماضية سيقولون كيف على الأرض لا يزال في موقعه وتم إقلاع جاري لينيكر عن الهواء؟، هذه فوضى من صنع بي بي سي ، فهم بحاجة إلى حلها وتسويتها بسرعة".

يشار إلى أن اللاعب السابق ومقدم برنامج "مباراة اليوم - ماتش اوف ذا داي" على بي بي سي، تعرض لانتقادات من قبل السياسيين المحافظين بعد مقارنة اللغة المستخدمة في سياسة اللجوء الجديدة للحكومة بألمانيا في الثلاثينيات.

ويوم الجمعة ، أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن لينكر "سيتراجع" عن استضافة البرنامج الأسبوعي لأبرز أحداث كرة القدم.

رد فعل عنيف

ومع ذلك، أثار قرار الهيئة رد فعل عنيف ، حيث رفض النقاد إيان رايت وآلان شيرر الظهور في العرض ، وحذو حذوه العديد من مذيعي كرة القدم والنقاد والمعلقين.

وتم بث برنامج (مباراة اليوم) يوم السبت لمدة 20 دقيقة فقط دون تعليق، وتحليل نقدي ، ومقابلات بعد المباراة وموسيقى موضوعها. لكن تعطيل تغطية بي بي سي الرياضية تجاوز العرض الرئيسي.

وكانت تغطية مباراة اليوم الثاني مدتها 15 دقيقة فقط بعد أن قال جيرمين ديفو إنه لن يظهر على الهواء. وعلى بي بي سي الثانية ، تم بث مباراة الدوري الممتاز للسيدات تشيلسي ومانشستر يونايتد بدون عرض تقديمي قبل المباراة وبدون نقاد.

كما تأثر راديو بي بي سي 5، حيث استبدل تغطيته الرياضية الحية المعتادة خلال عطلة نهاية الأسبوع بمحتوى مسجل مسبقًا.

