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إيلاف من لندن: قالت لجنة برلمانية إن رئيس هيئة الإذاعة البريطانية ريتشارد شارب اقترف "أخطاء جسيمة في التقدير" من خلال تسهيل ضمان قرض قيمته 800 ألف جنيه إسترليني لبوريس جونسون.

وقالت اللجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة في مجلس العموم إن على السيد شارب النظر في تأثير فقدانه ثقة الجمهور، بعد أن فشل في الإعلان عن دوره كوسيط لرئيس الوزراء السابق عند التقدم لمنصب رئيس مجلس إدارة بي بي سي.

خرق المعايير

كما قال النواب إن أفعال رئيس بي بي سي "تشكل خرقًا للمعايير المتوقعة من الأفراد" المتقدمين لتعيينات عامة بارزة.

وقال شارب إنه لم يرتب القرض ، لكنه اعترف بتقديم صديقه سام بليث، ابن عم جونسون "البعيد" الذي أراد مساعدة رئيس الوزراء آنذاك، إلى مكتب مجلس الوزراء.

وقال متحدث باسم السيد شارب إنه "يأسف" لعدم إخبار النواب عن علاقته بالسيد بليث "ويعتذر". وأضاف: "كان في ذلك الوقت السعي لضمان اتباع القواعد، واعتقادًا بأن هذا قد تم تحقيقه ، تصرف شارب بحسن نية بالطريقة التي فعلها".

الوزير ميتشل

وفي حديث لـ "سكاي نيوز" الأحد، قال وزير التنمية أندرو ميتشل إن نتائج التقرير هي "مسألة تخص بي بي سي". وأضاف "أعتقد أن داميان غرين (الرئيس بالنيابة للجنة الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة) هو عضو بارز جدًا في مجلس العموم وما يقوله هو ولجنته مهم".

وقال ميتشل: "لكنني أعتقد ، كما أقول ، أن هذا أمر يجب أن ينظر إليه مفوض التعيينات العامة ويجب أن ننتظر حكمه. وفوق كل شيء ، بالطبع ، هذه مسألة تحكم بي بي سي."

رأي المعارضة

على صلة، قالت وزيرة تسوية الظل العمالية ليزا ناندي إن موقف شارب أصبح "يتعذر الدفاع عنه بشكل متزايد" في أعقاب النتائج. وأضافت أن الحكومة "اعتمدت على الدفاع" وأن اللجنة وافقت على تعيين السيد شارب.

وتابعت ناندي: "لكن اللجنة اليوم تقول إنه في الواقع ، لو علموا بهذا ، لكان الوضع مختلفًا تمامًا. ولم يتم الكشف عن هذه المعلومات لهم قبل الموافقة على ذلك التعيين".

وفي حديثها عن التقرير، قالت وزيرة الظل: "إنه تطور خطير حقًا ويجعل موقف ريتشارد شارب يبدو غير مقبول بشكل متزايد".

أضافت: "أعتقد أنه من الصعب أن أرى كيف يمكن لريتشارد شارب البقاء في المنصب الذي يشغله نظرًا للآثار بعيدة المدى على سمعة البي بي سي والآثار المترتبة على الثقة في الصحافة".

إلى ذلك، يشير التقرير شديد اللهجة من نواب اللجنة من مختلف الأحزاب إلى أن تصرفات شارب يمكن أن تلحق الضرر بـ(بي بي سي).

وكانت اللجنة نفسها أيدت تعيين شارب في منصب رئيس مجلس الإدارة في يناير 2021 لكنها لم تكن على علم بدوره في تسهيل القرض.

القرض الهدية

وقالت اللجنة في تقريرها: "قرارات ريتشارد شارب، المشاركة أولاً في تسهيل الحصول على قرض لرئيس الوزراء آنذاك ، وفي نفس الوقت التقدم لوظيفة كانت في هدية ذلك الشخص نفسه ، ثم عدم الكشف عن هذه العلاقة المادية ، كانت قرارات مهمة وقالت اللجنة "أخطاء في الأحكام تقوض الثقة في عملية التعيينات العامة ويمكن أن تردع الأفراد المؤهلين عن التقدم لمثل هذه الوظائف".

وتابعت اللجنة: "يجب على السيد شارب أن يفكر في تأثير إغفاله على الثقة به ، وبي بي سي، وعملية التعيينات العامة".

في الختام، قال متحدث باسم مكتب مجلس الوزراء: "مكتب مفوض التعيينات العامة يراجع المنافسة للتأكد من أن العملية تمت وفقًا للقواعد وسننتظر النتيجة".