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إيلاف من لندن: داهمت فرق من إدارة الضرائب الهندية، مكاتب (بي بي سي) في نيودلهي ومومباي، وذلك بعد أسابيع من بث فيلم وثائقي عن سجل حكومة مودي.

وأفادت وكالة أنباء (برس ترست) الهندية نقلاً عن مسؤولين لم يتم الكشف عن هويتهم أن فرقًا من إدارة الضرائب أجرت مسحًا لمكتبي بي بي سي في دلهي ومومباي.

وقال متحدث باسم بي بي سي: "سلطات ضريبة الدخل موجودة حاليا في مكاتب بي بي سي في نيودلهي ومومباي ونحن نتعاون بشكل كامل. ونأمل في حل هذا الوضع في أسرع وقت ممكن ".

أكدت هيئة الإذاعة البريطانية "التعاون الكامل" مع سلطات الضرائب الهندية، التي تجري عمليات تفتيش بمكاتبها في نيودلهي ومومباي.

وقال المكتب الإعلامي للمجموعة البريطانية عبر "تويتر"، "نأمل في أن يتم حل هذه المسألة في أسرع وقت ممكن"، مؤكداً مداهمة مكاتب القناة.

ورفضت سلطات الضرائب الهندية التعليق حتى الآن. ويأتي البحث عن المكاتب بعد أسابيع فقط من نشر الإذاعة فيلمًا وثائقيًا ينتقد دور رئيس الوزراء ناريندرا مودي في أعمال الشغب المناهضة للمسلمين في عام 2002 عندما كان رئيسًا لوزراء ولاية غوجارات التي قتل فيها أكثر من 1000 شخص.

مودي ينفي

ونفى السيد مودي مزاعم بأن السلطات التي كانت تحت ولايته سمحت بل وشجعت على إراقة الدماء ، وقالت المحكمة العليا إنها لم تجد أي دليل لمقاضاته.

وفي العام الماضي، رفضت المحكمة التماسًا قدمه ضحية مسلم يشكك في تبرئة مودي.

ويفحص الجزء الثاني من الفيلم الوثائقي المكون من جزأين "لسجل الحافل لحكومة ناريندرا مودي بعد إعادة انتخابه في عام 2019" ، وفقًا لموقع بي بي سي على الإنترنت.

وحظرت الحكومة الهندية الفيلم الوثائقي ، وتحركت السلطات لوقف عرضه وقيدت مقاطع منه على وسائل التواصل الاجتماعي في خطوة وصفها منتقدون بأنها اعتداء على حرية الصحافة.

واستندت الحكومة إلى سلطات الطوارئ بموجب قوانين تكنولوجيا المعلومات لمنع البرنامج. وامتثل كل تويتر Twitter ويوتيوب YouTube للطلبات الحكومية وأزالا العديد من الروابط إلى الفيلم الوثائقي.

قطعة دعائية

ووصفت وزارة الخارجية الهندية في ذلك الوقت الفيلم الوثائقي بأنه "قطعة دعائية تهدف إلى الترويج لرواية مشوهة بشكل خاص" تفتقر إلى الموضوعية.

انتقد العديد من السياسيين من حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه مودي البرنامج باعتباره هجومًا على سيادة الهند.

وقالت بي بي سي في بيان في ذلك الوقت إن الفيلم الوثائقي "خضع لبحث دقيق" وشمل مجموعة واسعة من الأصوات والآراء. وقال البيان "عرضنا على الحكومة الهندية الحق في الرد على المسائل التي أثيرت في المسلسل - لكنها رفضت الرد".

وفي الأسبوع الماضي، قدم القوميون الهندوس اليمينيون التماسًا إلى المحكمة العليا لفرض حظر كامل على بي بي سي في أعقاب البرنامج. ورفضت المحكمة التماسهما ووصفته بأنه "لا أساس له على الإطلاق".