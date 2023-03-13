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إيلاف من لندن: أعلنت البحرية الملكية البريطانية أنها تعقبت فرقاطة صواريخ موجهة وناقلة روسيتين في المياه القريبة من المملكة المتحدة.

وقالت البحرية الملكية إنه تم نشر الفرقاطة بورتلاند HMS Portland من قاعدة بليموث البحرية لتتبع الأدميرال كاساتونوف (فرقاطة صواريخ موجهة من طراز غورشكوف Gorshkov روسية)، وناقلة الدعم أكاديميك باشين.

ووضعت الفرقاطة البريطانية من النوع 23 السفينة الروسية وسفينة الدعم عبر القناة الإنجليزية صباح الأحد أثناء توجههما نحو بحر الشمال، بعد الإبحار شمالًا عبر خليج بسكاي.

استجابة روتينة

وقال قائد السفينة البريطانية إد موس وارد: "البحرية الملكية تستجيب بشكل روتيني لمرافقة السفن الحربية في مياهنا الإقليمية والمناطق البحرية المجاورة لضمان الامتثال للقانون البحري وردع الأنشطة الخبيثة".

واضاف: "تدل مرافقة مجموعة العمل الروسية جنبًا إلى جنب مع الشركاء المتحالفين على التزام البحرية الملكية وحلف الناتو بالحفاظ على الأمن البحري وهو أمر حاسم لمصالحنا الوطنية."

يذكر أن السفينة الروسية الأدميرال كاساتونوف تعمل في شرق البحر الأبيض المتوسط منذ أوائل عام 2022 ، بينما كان أكاديمك باشين في المنطقة أواخر العام الماضي.

وكانت سفينة الصواريخ وسفينة الدعم الروسيتان مرتا عبر مضيق جبل طارق يوم الأربعاء الماضي ورافقتهما سفن حربية تابعة للناتو طوال رحلتهما.