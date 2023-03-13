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إيلاف من لندن: قال عاهل بريطانيا إنه يمكن للكومنولث أن يكون قوة من أجل الخير، وتعزيز قيم "التسامح والاحترام والتضامن" في العالم.

وقال الملك تشارلز الثالث في كلمة في قداس أقيم في وستمنستر أبي، في لندن اليوم الإثنين، بمناسبة خدمة "يوم الكومنولث السنوية"، وهي الأولى منذ بداية عهده، عن أهمية الكومنولث عالمياً وما كان له من أهتمام خاص عند والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.

تحية الماوري

وكان الملك عند وصوله إلى الخدمة، تلقى تحية من الماوري النيوزيلندي التقليدي بلمس الأنف، وسلط الضوء على أهمية 56 دولة من دول الكومنولث يبلغ عدد سكانها مجتمعة 2.6 مليار نسمة، أي حوالي ثلث إجمالي سكان العالم.

وقال إن جهوده الجماعية يمكن أن تعزز قيمها المحددة ، "السلام والعدالة ؛ التسامح والاحترام والتضامن ؛ العناية ببيئتنا وبالأكثر ضعفا بيننا".

ويُقام يوم الكومنولث عادة في 13 مارس 2023، إيذانًا ببداية سلسلة من الأحداث والأنشطة التي تستمر لمدة أسبوع في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك التجمعات الدينية والمدنية والمناقشات والتجمعات المدرسية ومراسم رفع العلم والفعاليات الثقافية.

يصادف يوم الكومنولث 2023 الذكرى السنوية العاشرة لتوقيع ميثاق الكومنولث، الذي وقعته الملكة إليزابيث الثانية في 11 مارس 2013.

وخاطب الملك تشارلز الثالث نحو 2000 ضيف من المملكة المتحدة ودول الكومنولث، بحضور الملكة القرينة كاميلا، وأمير وأميرة ويلز، والعديد من السياسيين والقادة الدينيين والرياضيين الذين شاركوا في ألعاب الكومنولث.

تنوع وتعددية

وركزت الخدمة بشدة على التنوع والتعددية، مع نسخة من أغنية بوب مارلي، وقراءات من ممثلين عن المسلمين والسيخ واليهود، بالإضافة إلى الطوائف المسيحية، وكان فنانو الأداء من رواندا يرقصون حرفيًا في الممرات.

ومع الاحتفال بيوم الكومنولث والمناسبات المتصلة، فانه من المرجح أن يشهد عهد الملك الجديد كرئيس للكومنولث تحديات، بما في ذلك قضايا مثل الاستعمار وإرث العبودية وحقوق الإنسان داخل الدول الأعضاء.

وقال تقرير لـ "بي بي سي" إنه خارج خدمة كنيسة وستمنستر، نظم بيتر تاتشيل احتجاجًا انتقد فيه عدم وجود حقوق للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية في العديد من دول الكومنولث ، بينما تظاهر المناهضون للملكية أيضًا عند وصول العائلة الملكية.

الاعتراف بالماضي

يشار إلى أن الملك تشارلز، كان تحدث في خطاب ألقاه أمام قادة الكومنولث في رواندا العام الماضي، عن أهمية الاعتراف بالماضي و "حزنه الشخصي" على المعاناة التي تسببها تجارة الرقيق. وأضاف أن الأمر متروك للدول الفردية لتقرر ما إذا كانت ستظل ملكية أو تصبح جمهوريات.

وستكون هناك أسئلة حول ما إذا كان الكومنولث سيبقى أولوية دبلوماسية للمملكة المتحدة. كما ستكون أولى زيارات الدولة الرمزية للملك هي بناء علاقات مع فرنسا وألمانيا، مع تحديد الوجهات الأوروبية من قبل الحكومة.

لكن رسالته في خدمة يوم الكومنولث دافعت عن قوة الجمع بين الثقافات المختلفة داخل الكومنولث ، قائلاً: "من خلال الاستماع إلى بعضنا البعض ، سنجد الكثير من الحلول التي نسعى إليها".