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موسكو: دعا السفير الروسي في الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف واشنطن الأربعاء إلى وقف عمليات التحليق "العدائية" قرب الحدود الروسية بعدما اعترضت طائرات مطاردة روسية مسيّرة أميركية في البحر الأسود.

وقال انتونوف في بيان عبر تلغرام "ننطلق من مبدأ أن الولايات المتحدة ستحجم عن القيام بتكهنات لاحقة عبر وسائل الإعلام وستتوقف عن عمليات التحليق قرب الحدود الروسية".