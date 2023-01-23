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ريغا: اعلنت لاتفيا الإثنين أنّها طلبت من السفير الروسي مغادرة اراضيها وقرّرت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع موسكو، وذلك بعد ساعات على قرار مماثل اتّخذته إستونيا.

وذكرت وزارة خارجية لاتفيا في بيان أنّ "السفير الروسي سيغادر لاتفيا في 24 شباط/فبراير 2023 على أبعد تقدير. كما أنّ سفير لاتفيا في موسكو سيغادر روسيا بحلول التاريخ نفسه"، مبرّرة قرارها باستمرار الحرب في اوكرانيا و"بتضامنها مع إستونيا وليتوانيا".