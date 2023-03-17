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نتنياهو غاضب من الجميع: الأميركيون، المتظاهرون، المدعي العام، النيابة العامة، وسائل الإعلام. سوف يخصص القادمون لتعزيز القوانين حتى لا تتمكن المحكمة العليا من إبطالها.

إيلاف من بيروت: إليكم ما لن تقرأوه في السيرة الذاتية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. بعد انتخابات عام 1999 التي خسر فيها رئاسة الوزراء أمام إيهود باراك، واجه صعوبة في التعامل مع ردات الفعل القاسية لأفراد عائلته وشركائه، الذين رأوه يفقد نفوذه وشعبيته في يوم واحد. سارع نتنياهو لترتيب رحلة إلى باريس وإقامة الحفلات أمام الآلاف من أعضاء الجالية اليهودية الذين أمطروه بالتعاطف واستقبلوه بالتصفيق في كل مكان. هكذا تمكن من التغلب على الشعور بالسقوط، ومن الإثبات لرفاقه أنه لا يزال قائداً قوياً. إن لم يكن في إسرائيل، ففي فرنسا.

يوم الجمعة في روما، كما في باريس في الماضي، يمكن نتنياهو أن يشعر بالحيوية لدرجة النشوة. لم تسأله رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا مالوني عن الثورة القانونية، على الأقل بحسب مسؤول سياسي كبير في الوفد. وفي لقائه رجال الأعمال في وزارة الاقتصاد في إيطاليا، تحدث عن القوة الاقتصادية التي لا تتزعزع لإسرائيل، وطالب الإيطاليون بالتعاون في تصدير الغاز وتحلية المياه، وهما أكبر مشكلتين اليوم في أرض ماجاف. الغاز بسبب الحرب في أوكرانيا والمياه بسبب البنية التحتية المتداعية.

للحظة وجيزة في روما، يمكن نتنياهو أن ينسى التظاهرات الحاشدة في إسرائيل، والأزمة غير المسبوقة التي تعصف بالبلاد. ثم تذكر، وكان مليئا بالغضب. رئيس الوزراء غاضب من الجميع: الأميركيون، المحتجون، المستشار القانوني للحكومة، النيابة العامة، القضاة في إسرائيل، وسائل الإعلام التي تدفعه إلى الجنون. بيئته المباشرة عبارة عن حزمة من الأعصاب المشي. من حوله يدفعونه بكل قوتهم ضد وزير العدل ياريف ليفين، وكأنه مذنب في كل شيء. يقولون إن ليفين كان مخطئًا وخدعه. في هذه المرحلة، نتنياهو غير مستعد للاستماع إليهم.

أصعب ما يمر به رئيس الوزراء الآن هو موقف الحكومة الأميركية. سُئل مسؤول سياسي رفيع يوم الجمعة عن سبب عدم دعوة الرئيس بايدن لنتنياهو لزيارة البيت الأبيض. وانتقد المسؤول السياسي "اسأله هو ولا تسلني أنا". أضاف: "هناك أسباب كثيرة".

إدارة بايدن متورطة

المحيطون بنتنياهو مستعدون لتحليل الأسباب. الاحتجاج في إسرائيل، وفقًا لمسؤول كبير في الوفد المرافق لنتنياهو، يتم تمويله جزئيًا من إدارة بايدن. يقول الرجل: "يتم تمويل وتنظيم هذا الاحتجاج بملايين الدولارات. نحن نتابع ما يحدث. إنها منظمة رفيعة المستوى. يوجد مركز دائم يتفرق منه جميع المتظاهرين بشكل منظم. من يمول المواصلات والأعلام والمراحل؟"

أكد الوفد المرافق لرئيس الوزراء لـ "زمان إسرائيل" أن الإشارة تتجه نحو الولايات المتحدة. بالمناسبة، قدم مساعد نتنياهو، ياكوف باردوغو، ادعاءً مماثلاً على القناة 14 الأسبوع الماضي، بينما شارك نجله يائير نتنياهو مقالة الليلة من موقع "بريتبارت" اليميني الأميركي يزعم أن وزارة الخارجية تمول إحدى مجموعات الاحتجاج.

الغضب أيضا منصب على المتعاونين في اسرائيل. سألت المسؤول السياسي البارز الذي يقف إلى جانبه في الخلاف بين وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير والمستشار القانوني للحكومة غالي بيهاريف - ميارا على خلفية تجميد عزل قائد لواء شرطة تل أبيب المراقب عامي أشاد. قال المصدر إن لديه ما يقوله، لكنه سيقوله في إسرائيل.

إليكم ما يفكر فيه شخص مقرب من نتنياهو في القضية: "المستشارة القانونية وقحة بشكل ميؤوس منه، ولم يخترها أحد لإدارة الدولة، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تتعارض مع قرار وزير في الحكومة بإجراء جولة من التعيينات يوضح هذا المستشار سبب وجود الكثير من الغضب على النظام من الناحية القانونية. ما يحدث هنا لا معنى له ولا يمكن أن يستمر".

جشع قانوني

نتنياهو غاضب أيضا من النظام القضائي والنيابة العامة كما ذكر. تحدث مسؤول سياسي كبير، ردا على سؤال من "زمان إسرائيل" عن الجشع القانوني الذي نشأ في إسرائيل على مر السنين، ما استدعى الإصلاح المصمم لكبحها. هذه نصوص لياريف ليفين تنسجم مع عزم رئيس الوزراء على الاستمرار حتى النهاية وعدم إيقاف التشريع القانوني للحظة. علاوة على ذلك، هدف نتنياهو الرئيسي الآن هو تمرير القوانين بطريقة تجعلها تصمد أمام اختبار المحكمة العليا.

يفترض نتنياهو أنه لن يكون هناك حل وسط - على الرغم من جهود رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ، الذي أشار إليه رئيس الوزراء بالفعل بأنه انتقل إلى الجانب الآخر. وبالتالي، فإن المناقشات المكثفة التي يجريها نتنياهو مع الوزير ليفين ومع المسؤولين القانونيين هي بالأساس حول هذه القضية: ما هي التعديلات التي يجب إدخالها من جانب واحد في مواد الإصلاح حتى لا يكون لدى قضاة المحكمة العليا سبب لرفض كل ذلك. اعادة تشكيل.

ذهب رئيس الوزراء وزوجته لزيارة الكولوسيوم في روما. ربما شعروا كأنهم مصارعون شجعان قاتلوا من أجل حياتهم ضد الجميع. وسائل الإعلام لا تشجعهم على انحيازها. بالنسبة إليهم، النيابة لا تفعل شيئًا ضد أولئك الذين يهددون بقتلهم؛ والمتظاهرون هم من أبناء تل أبيب وغيرها، ولا يمثلون الغالبية العظمى التي تدعم رئيس الوزراء.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبها شالوم يروشالمي ونشرتها صحيفة "زمن إسرائيل" العبرية