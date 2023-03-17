قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتورطه بجرائم حرب على خلفية غزو أوكرانيا.

كما أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا.

وبحسب المحكمة، فإن بوتين مسؤول عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان الأوكرانيين (الأطفال)، والنقل غير القانوني لهم من المناطق الأوكرانية إلى روسيا الاتحادية.

وبينت قوانين المحكمة أن الجرائم المذكورة ارتكبت في الأراضي الأوكرانية، منذ بدء الهجوم الروسي في من 24 فبراير( شباط) 2022.

وبحسب المحكمة يتحمل بوتين المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة، لارتكابه هذه الأفعال مباشرة أو بالاشتراك مع آخرين.

أدانة بيلوفا

وأدانت الجنائية الدولية أيضاً مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي ماريا ألكسييفنا لفوفا بيلوفا، باعتبارها مسؤولة عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان (الأطفال)، وعملية النقل غير القانوني للسكان الأوكرانيين من أراضيهم.

وبينت المحكمة أن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن ماريا ألكسييفنا لفوفا تتحمل المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المذكورة، ولارتكابها هذه الأفعال بشكل مباشر ، أو بالاشتراك مع آخرين.

وبناءً على طلبات الادعاء المقدمة، نظرت الدائرة التمهيدية الثانية في محكمة الجنائية الدولية، في وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كل مشتبه به يتحمل مسؤولية جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني للسكان، وجريمة النقل غير القانوني للسكان من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي.

