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موسكو: وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة "تهانيه الصادقة" إلى شي جينبينغ بمناسبة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة في الصين وأشاد بـ"تعزيز" التعاون بين البلدين على خلفية الحرب التي تشنها موسكو على أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة نشرها الكرملين إن "روسيا تثمن للغاية إسهامكم الشخصي في تعزيز العلاقات ... بين بلدينا. إنني واثق بأنه من خلال التحرك معاً، سنضمن تطوير تعاون روسي صيني مثمر في عدة مجالات".

وأضاف "سنواصل تنسيق عملنا المشترك في ما يتعلق بالمسائل الأهم على الأجندة الإقليمية والدولية".

ورأى بوتين أن فوز شي بولاية ثالثة غير مسبوقة "يعبر عن الاقرار بجدارتك كرئيس للدولة وعن الدعم لسياستك الرامية إلى المزيد من النمو الاجتماعي والاقتصادي في الصين وحماية المصالح الوطنية على الساحة الدولية".

وتسعى روسيا منذ بدء غزو أوكرانيا لتعزيز علاقاتها مع الصين في وقت يشهد البلدان توتراً متزايداً مع الولايات المتحدة.

وامتنعت الصين حتى الآن عن إدانة أو دعم الهجوم الروسي على أوكرانيا، مقدمة في الوقت نفسه دعماً دبلوماسياً لموسكو وداعية إلى تسوية النزاع.