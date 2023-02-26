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موسكو: أعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) يشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال إمداد هذا البلد بالأسلحة، في مقابلة بثها التلفزيون الأحد.

وقال بوتين في مقابلة أجرتها معه محطة "روسيا 1" التلفزيونية بعد أيام على دخول الغزو الروسي لأوكرانيا عامه الثاني، إن دول حلف شمال الأطلسي "ترسل عشرات مليارات الدولارات من الأسلحة إلى أوكرانيا، هذه مشاركة فعلية" في النزاع.

وتابع "هذا يعني أنها تشارك ولو بصورة غير مباشرة في جرائم نظام كييف".

وأكد أن الدول الغربية لديها "هدف واحد هو تدمير الاتحاد السوفياتي السابق والجزء الرئيسي منه: روسيا الاتحادية".

وقال "عندها فقط قد يقبلوننا في عائلة الشعوب المتحضرة المزعومة، ولكن بصورة منفصلة فقط، كلّ جزء لوحده".

وجدد بوتين دعوته إلى قيام عالم متعدد الأقطاب.

وقال "ما الذي نتصدى له؟ نتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ يُبنى فقط من أجل مصلحة دولة واحدة هي الولايات المتحدة. الآن وبعدما قادت محاولاتهم لإعادة ترتيب العالم على صورتهم إثر سقوط الاتحاد السوفياتي إلى الوضع الراهن، لا بدّ لنا من التحرك".