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باريس: أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره التركي رجب طيب اردوغان الجمعة ضرورة "زيادة الضغط والعزلة على روسيا" لجعلها "تتراجع" عن "عدوانها" على أوكرانيا، بحسب ما أفاد قصر الإليزيه.

وأضافت الرئاسة الفرنسية بعد اتصال هاتفي بين الرئيسين في ذكرى بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، "في هذا الصدد، أكد رئيس الدولة على التحدي المتمثل في التصدي لأي التفاف على العقوبات المفروضة".

واعتبر أيضا أن "الأولوية ينبغي أن تكون لتعزيز دعم أوكرانيا للسماح لها بالانتصار" في مواجهة موسكو.

وتابعت الرئاسة الفرنسية ان الرئيسين ماكرون واردوغان "كررا تمسكهما الراسخ بسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا" و"ناقشا الخطوات المفيدة التي يمكن ان يتخذاها لصالح السكان المدنيين ولصالح عودة إلى السلام في إطار احترام حقوق أوكرانيا المشروعة".

ويدعو ماكرون منذ بداية الحرب الى وجوب التواصل مع روسيا والتفكير في شروط مفاوضات مقبلة بين موسكو وكييف. بدوره، يحاول اردوغان أداء دور الوسيط مع الحفاظ على علاقاته بموسكو.

إلى ذلك، أصدر ماكرون بيانا مشتركا مع المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس البولندي أندريه دودا للتعبير عن "تضامنهم الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا"، مطالبين "روسيا بالحاح بالكف عن أعمالها العدوانية من دون شروط وسحب قواتها من كل الأراضي الأوكرانية".

وأضاف البيان أن "رؤساء الدول والحكومات الثلاثة توافقوا على تكثيف التنسيق بينهم والاجتماع مجددا خلال قمة في باريس قبل الصيف".