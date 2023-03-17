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إيلاف من الرباط: قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( مخابرات داخلية) ، إن هزيمة "داعش" على مستوى معاقله التقليدية بفضل الضربات التي تلقاها من قبل دول التحالف، لم تشمل ركائزه الإيديولوجية، مضيفا أن التنظيم نقل نشاطه إلى الساحل وبات يشكل خطرا متواصلا، ليس فقط على المغرب، وإنما على مجموع دول المنطقة.

وأوضح الشرقاوي، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال مؤتمر صحافي خصص لتسليط الضوء على تطورات جريمة القتل العمد التي راح ضحيتها شرطي أثناء مزاولته لمهامه، أن "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين"، و"تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي"، و"ولاية الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى"، التي كان يتزعمها عدنان أبو الوليد الصحراوي، الذي يعتبر أحد العناصر البارزة التابعة لجبهة البوليساريو الانفصالية، تنشط بالساحل، مؤكدا، في هذا السياق، أن مخيمات المحتجزين اللاجئين بتندوف أضحت تمثل خطرا محدقا، حيث تعمل على تفريخ عناصر تلتحق مباشرة بالتنظيمات الإرهابية، وهو ما يؤكد ارتباط الانفصال بالإ رهاب.

في سياق متصل، ذكر الشرقاوي أن جبهة البوليساريو الانفصالية تربطها، وفقا للعديد من التقارير، علاقة وثيقة بحزب الله اللبناني، الذي يشكل أحد أذرع إيران، مذكرا باعتقال محمد قاسم تاج الدين ، أحد الممولين الكبار لحزب الله، و"المتهمين بتمويل جماعة إرهابية"، وذلك في إطار جهود المكتب المركزي للأبحاث القضائية للتصدي للإرهاب والتنسيق مع الولايات المتحدة في هذا المجال، إثر مذكرة بحث دولية.

وبعد أن سجل الشرقاوي أن المغرب، الذي يظل مستهدفا بشكل واضح بالإرهاب، يواصل انخراطه اللامشروط في الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة ، نوه بيقظة وكفاءة كافة الأجهزة الأمنية وبالتنسيق الشامل بينها، للتصدي لكل المخاطر الإرهابية التي قد تستهدف أمن واستقرار البلاد، بما فيها الإ رهاب الإلكتروني الذي أضحى يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لجميع دول العالم.كما أشاد بدور كل من الإعلام في التحسيس والتنوير بضرورة الانخراط في جهود مكافحة الإرهاب، والمواطن الذي لا يتوانى في الدفاع عن استقرار وأمن البلاد، والتبليغ عن كل التحركات المشبوهة التي من شأنها المس بأمن الوطن.

في سياق متصل، أبرز الشرقاوي أن المغرب اعتمد في إطار محاربته للإرهاب استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة،والتي لم تقتصر على المقاربة الأمنية فحسب، وإنما شملت أيضا الجوانب القانونية والاقتصادية والدينية، علاوة على التعاون الدولي مع جميع الشركاء سواء الأوروبيين أو الولايات المتحدة أو الدول العربية أو الإفريقية.

وذكر بأن المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمل منذ إنشائه إلى الآن على تفكيك 91 خلية (85 تابعة لداعش)، منها 21 خلية (سنة 2015)، 19 خلية (سنة 2016)، 9 خلايا (2017)، 11 خلية (سنة 2018)، 14 خلية (سنة 2019)، و8 خلايا (سنة 2020)، و4 خلايا (سنة 2021)، وخليتان (سنة 2022)، و3 خلايا (سنة 2023).

بدوره ، ذكر الناطق الرسمي باسم المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بوبكر سابيك، الجمعة بسلا، أن عمليات الاستقطاب لتنفيذ الهجمات الإرهابية انتقلت من الوسائل الكلاسيكية إلى التطرف السريع من خلال التغرير عبر الإنترنت. وأوضح سابيك، أن الإرهاب " انتقل من الوسائل الكلاسيكية التي كانت تعتمد على الاستقطاب والفرز والتربية والإعداد ثم التجنيد للقيام بالعمليات الإرهابية إلى التطرف السريع من خلال التغرير برسائل عبر الإنترنت والويب المظلم ".

وأضاف أن التهديد الأكبر الآن يتمثل في التطرف السريع والعودة المفترضة لأعضاء التنظيمات الإرهابية التي تنشط في منطقة الساحل والمعاقل الأخرى لـ"داعش"، مشيرا إلى توقيف حوالي 100 شخص، خلال السنوات الأخيرة، كانوا ينشطون في إطار ما يسمى بـ"الإرهاب المعلوماتي"، من خلال بث دعايات لتمجيد العمليات الإرهابية والاستقطاب والتجنيد.

وتابع سابك ، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، فإن المصالح الأمنية تعمل بنجاح على المستوى السيبراني لتجفيف هذه " البيئة الملائمة لإفراز هذا النوع من الاستقطاب السريع ".



في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي إن المشتبه فيهم الثلاثة في ارتكاب جريمة قتل شرطي بالدار البيضاء كانوا قد أعلنوا البيعة لتنظيم "داعش" الإرهابي منذ شهر ونصف شهر تقريبا، لينتقلوا بعدها إلى العمل الإرهابي.

وأشار، بخصوص التمثيل بجثة الشرطي، إلى أن الجماعات الإرهابية تحاول ارتكاب جرائم تحدث صدى وزخما إعلاميا كبيرا لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الترويع والترهيب لتقويض مرتكزات النظام العام.

ونفى سابيك الطابع الشخصي للجريمة، مؤكدا أن الشرطي، وتفنيدا لما تم الترويج له، كان ضحية لهذا العمل الإرهابي، بعدما وجد في المكان الذي كان يتربص فيه هؤلاء المتطرفون.

وأبرز سابيك أن هؤلاء المتطرفين لم يوثقوا أفعالهم الشنيعة لأنهم كانوا ينتظرون القيام بذلك خلال عملياتهم الكبرى الوشيكة المتمثلة في استهداف بنوك للحصول على العائدات الإجرامية لتنفيذ عمليات إرهابية نوعية محددة.

واوضح سابيك أن مخاطر التهديد الإرهابي قائمة دائما على اعتبار أن المحيط الإقليمي للمغرب موسوم بمجموعة من الاضطرابات، لا سيما بمنطقة الساحل والصحراء، مشددا على أن المصالح الأمنية تتعامل مع هذه التهديدات دائما بمنطق "صفر تسامح".

وأشار سابيك إلى أنه بفضل المجهودات التي تقوم بها مختلف المصالح الأمنية فقد تم تحييد التهديدات الإرهابية في السنوات الأخيرة.

ولفت سابيك إلى أن انحصار تنظيمي "داعش" و"القاعدة" في معاقلهما التقليدية أفرز ما يسمى بـ "الأقطاب الجهوية" التي انتقلت إلى بعض المناطق الموسومة بضعف المستوى الأمني، على غرار منطقة الساحل والصحراء التي تنشط فيها مجموعة من التنظيمات الإرهابية كتنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إضافة إلى مجموعة من التنظيمات النمطية التابعة لـ "داعش" و"القاعدة" وأخرى غير نمطية تنشط على شريط المنطقة.

وأعرب سابيك عن أسفه لقيام وسيلة إعلامية أجنبية ببث تصريح لأبو عبيدة يوسف العنابي، وهو زعيم تنظيم "القاعدة" بمنطقة الساحل والصحراء، الذي هدد فيه بشكل مباشر الدول الإفريقية، لافتا إلى أن هذا الأمر "جعلنا نتعامل بحذر كبير مع هذا التهديد".

وأضاف أن انخراط المملكة المغربية في المجهودات الدولية الرامية إلى مكافحة وتحييد المخاطر المرتبطة بالتهديدات الإرهابية جعلتها عرضة لتهديد مزدوج؛ التهديد الخارجي الدولي، حيث أصدرت التنظيمات الإرهابية مجموعة من الفتاوى التي تحرض على مهاجمة المغرب، والتهديد الداخلي المتمثل في الخلايا التي تنشط محليا.

وتابع بأن المملكة، ممثلة في مختلف المصالح الأمنية، وفي طليعتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي تنشط في خط التماس مع مواجهة العمليات الإرهابية، قدمت مجموعة من المساعدات للعديد من الدول في منطقة الساحل والصحراء، مشيرا إلى أن تحييد الخطر المرتبط بالإرهابي أبو وليد الصحراوي تم بناء على معلومات قدمتها مصالح الأمن المغربية، التي وفرت أيضا مجموعة من المعطيات، على مستوى القارة الإفريقية، مكنت من درء وتحييد العديد من المشاريع الإرهابية.

وبخصوص العودة المحتملة للإرهابيين والمقاتلين من بؤر التوتر، قال سابيك إنه "ليس بالأمر السهل، فهؤلاء منهم من شارك في عمليات قتالية أو منذورة للموت ومن كان يتقلد مناصب قيادية في التنظيمات الإرهابية، ومن كان أمير شعبة، أو عضو في هيئات الحل والعقد، أو قاض شرعي أو عضوا في كتائب، من بينهم مغاربة".

وذكر بأن إحدى العمليات الأمنية المعروفة بـ "عملية طماريس"، كشفت عن وجود مقاتلين كانوا يستعدون للقيام بعمليات إرهابية تحت الماء لضرب أهداف مرتبطة بالملاحة البحرية.

وشدد سابك على أن إعادة هؤلاء المقاتلين، إلى جانب الأطفال المولودين خارج المغرب، والذين يطلق عليهم "أشبال الخلافة"، تشكل تحديا أمنيا كبيرا، مشيرا إلى أن منهم من يحاول التسلل بهويات مزيفة، "وبالتالي فإن اليقظة الأمنية هي التي يمكن أن تمكننا من تحديد هذه المخاطر المرتبطة بعودة المقاتلين".

من جهة أخرى، ذكر سابيك أن المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لن تتهاون في حماية موظفيها، مشيرا إلى أن المصالح الأمنية اعتمدت الأسلحة البديلة لضمان سلامة الموظف، وحتى المشتبه فيه، لتوقيفه والتحقيق معه، لأن الهدف هو تحييد الخطر في إطار القانون.

وفي الجانب البيداغوجي( التربوي)، ذكر المتحدث نفسه بأن المديرية العامة للأمن الوطني أطلقت خلال السنوات الأخيرة، بتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، حملات تحسيسية بمخاطر الإرهاب في الوسط المدرسي، مشيرا إلى أن مجلة (الشرطة) تخصص أيضا ومضات تحسيسية موجهة للتلاميذ والشباب للرفع من منسوب حصانتهم الذاتية ضد أوجه الاستعمال المعيب للإنترنت.



