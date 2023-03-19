قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



موسكو: أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد أن العلاقات الروسية-الصينية "في ذروتها"، وذلك عشية زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى موسكو.

وجاء في مقالة كتبها الرئيس الروسي لصحيفة صينية نشرها الكرملين أن "العلاقات الروسية-الصينية بلغت ذروتها التاريخية وتزداد رسوخاً".

وأكد بوتين أن نوعية الروابط بين موسكو وبكين "تفوق نوعية الاتحادات السياسية والعسكرية التي كانت قائمة إبان الحرب الباردة".

وشدّد سيّد الكرملين على أن "لا حدود ولا مواضيع محظورة" في العلاقات بين موسكو وبكين.

وأكد الرئيس الروسي أن "الحوار السياسي صريح إلى أقصى حد في حين أن تعاوننا الاستراتيجي أصبح شاملاً ودخل حقبة جديدة".

واعتبر أن "العلاقات الصينية هي اليوم حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي والعالمي، وهي تحفّز النمو الاقتصادي وتشكّل ضمانة لأجندة إيجابية في الشؤون الدولية".

وقال بوتين "نعوّل كثيراً على المحادثات المقبلة" مع شي، مؤكدًا أنه واثق من أنها "ستعطي دفعاً قوياً لمجمل التعاون الثنائي".

بحسب الرئيس الروسي سيشكّل اللقاء مع شي الذي يصل الإثنين إلى موسكو في زيارة تستمر ثلاثة أيام، مناسبة له "لرؤية صديق قديم" تربطه به "علاقات وطيدة".