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بروكسل: فرض الاتحاد الأوروبي الاثنين عقوبات على المجلس الأعلى للثورة الثقافية وثمانية مسؤولين إيرانيين من بينهم خطيب الجمعة في مدينة مشهد أحمد علم الهدى، معتبرا أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران.

وحضّ الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على "إنهاء القمع العنيف للاحتجاجات السلمية، والتوقف عن استخدام الاعتقال التعسفي لإسكات الأصوات الناقدة والإفراج عن جميع الموقوفين ظلما"، وفق بيان صدر اثر اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.

كما دعت الدول الأوروبية إيران إلى "إنهاء إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المتظاهرين، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وضمان الإجراءات القانونية الواجبة لجميع المعتقلين".

وطالبوا طهران بوقف "احتجاز مدنيين أجانب لغرض تحقيق مكاسب سياسية".

مع هذه الحزمة السادسة من العقوبات، صارت التدابير التقييدية الأوروبية تشمل 204 أشخاص و34 كيانا إيرانيا. وتشمل هذه الإجراءات تجميد الأصول وحظر الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.