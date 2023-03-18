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طهران: حكمت محكمة إيرانية على شخصين بالإعدام في هجوم شُنّ في تشرين الأول/أكتوبر على مرقد ديني في مدينة شيراز الجنوبية، وأودى بحياة 13 شخصاً على الأقل، حسبما أفادت السلطة القضائية السبت.

ونقل موقع "ميزان أونلاين" عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس (جنوب) كاظم موسوي، قوله إنّ الشخصين دِينا بتهم "الفساد في الأرض والتمرّد المسلّح والعمل ضدّ الأمن القومي".

وأضاف أنّهما "متورّطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، و(تأمين) اللوجستيات وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الإرهابي" على مرقد السيد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ "شاه جراغ") في 26 تشرين الأول/أكتوبر، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.

وأشار إلى أنّه حُكم على ثلاثة متّهمين آخرين في القضية بالسجن لمدة خمسة و15 و25 عاماً، لكونهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال إنّ الأحكام الصادرة على الأشخاص الخمسة يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا.

توفي المنفّذ الرئيسي للهجوم متأثّراً بجروح أصيب بها أثناء اعتقاله. وعرَّفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية على أنّه يُدعى حامد بدخشان.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الجمهورية الإسلامية توقيف 26 "إرهابياً تكفيرياً" من أفغانستان وأذربيجان وطاجيكستان، على صلة بالهجوم.