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إيلاف من بيروت: أعرب المسؤولون الأميركيون عن شكوكهم في أن تحترم طهران الاتفاق الموقع مع الرياض بوساطة صينية، ونفوا أن تكون الصفقة دليلاً على تراجع نفوذ واشنطن في المنطقة.

فبموجب الاتفاق الذي أعلن عنه الجمعة، تعيد الرياض وطهران فتح سفارتيهما في غضون شهرين، لاستعادة العلاقات الدبلوماسية لأول مرة منذ سبع سنوات. وافقت طهران على وقف تشجيع الحوثيين في اليمن على شن هجمات عبر الحدود على السعودية، ووافقت الرياض على تخفيف حدة الانتقادات لإيران من خلال قناة إخبارية ناطقة بالفارسية تمولها مصالح تجارية سعودية. ويقول المسؤولون الإيرانيون إنهم يتوقعون فوائد اقتصادية من التقارب مع السعودية في وقت تشهد بلادهم عزلة سياسية ومالية شديدة.

يأمل مسؤولون في واشنطن أن تهدئ الصفقة الوضع في اليمن، لكن مسؤولا كبيرا في إدارة بايدن قال الإثنين إن واشنطن والرياض "تشككان" في أن تلتزم إيران شروط خريطة الطريق التي ستحد من الأسلحة وأشكال الدعم الأخرى التي تقدمها طهران لمقاتلي الحوثي.

في كل خطوة

بدأت جهود إعادة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران قبل عامين، في جولة من المحادثات بقيادة العراق وسلطنة عمان. وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لقد كنا هناك ندعمها في كل خطوة، فنحن نؤيد كل ما من شأنه أن يعمل على تهدئة التوترات ومنع الصراعات".

لكن يبدو من غير المرجح أن يكسر الاتفاق الجمود في الجهود المبذولة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، وربما يعززه. كما أن دور الصين كوسيط دفع الكثيرين إلى التساؤل عما إذا كانت بكين قد حلت محل النفوذ الأميركي في المنطقة.

إذا أضافت بكين ثقلها لمحاولة إحياء المحادثات بشأن الاتفاق النووي، فقد تتعامل مع نفس الحذر من المسؤولين السعوديين. وحذر المسؤولون السعوديون مرارًا وتكرارًا من أنه إذا تمت استعادة الاتفاق النووي، فقد تتطلع الرياض إلى إحياء برنامجها النووي.

قال مسؤولون أميركيون إن طهران تأمل في مقابل تجديد التواصل الدبلوماسي مع الرياض، في الحصول على إعفاء من الضغوط السياسية والاقتصادية في الداخل. إلى جانب الإغاثة الاقتصادية الفورية، قال المسؤولون إن إيران قد تتمكن من الوصول إلى الأموال الموجودة في البنوك الصينية. كما يمكن للاتفاقية أن تثبط أي وجود عسكري أميركي إضافي في المنطقة.

ستفكر مرتين!

قال جوناثان بانيكوف، ضابط مخابرات أميركي سابق يعمل الآن في مجلس الأطلسي مؤسسة فكرية: "ربما تأمل طهران أيضًا في أنها ستحث الرياض على التفكير مرتين بشأن ما إذا كانت ستسمح لإسرائيل أو الولايات المتحدة باستخدام المجال الجوي السعودي لشن ضربات ضد برنامج الأسلحة النووية الإيراني". وقال هنري روم، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن التقارب السعودي يقدم لإيران طريقة دبلوماسية للخروج من العزلة التي واجهها النظام بسبب قمعه المحتجين في الداخل ودعمه العسكري لروسيا في أوكرانيا.

أضاف روم: "ما تفعله الصفقة هو أنها بدأت في اختراق العزلة التي كان يشعر بها الإيرانيون على مدى الأشهر القليلة الماضية". وهذا يعزز فكرة أن إيران يمكن أن تعيش بدون اتفاق.

أثارت خطط الصين لاستضافة قمة ملوك دول الخليج العربية ومسؤولين إيرانيين في بكين هذا العام مخاوف في واشنطن بشأن نوايا بكين في المنطقة. قال بانيكوف: "لن تعكس القمة النجاح الأكبر للتحوط من جانب دول الخليج تجاه الصين، لكن ستعكس رغبة بكين في المشاركة في تقرير مصير المنطقة بطريقة تتجاوز العلاقات الاقتصادية والتجارية". وعندما سُئل رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في مقابلة في وول ستريت جورنال عن كيفية قراءته لتورط الصين في التقارب السعودي الإيراني، قال: "في عالم متعدد الأقطاب نعيش فيه، سيتعين علينا العمل مع عدد كبير من البلدان المهمة حيث تتداخل مصالحنا ونحتاج إلى إشراكهم وقد لا يشاركوننا بالضرورة قيمنا".

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها فيفيان سلامة ولورنس نورمان ونشرتها صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية