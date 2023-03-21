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إيلاف من لندن: فرضت بريطانيا عقوبات على عدد إضافي من مسؤولي الحرس الثوري الإيراني، في أحدث سلسلة من إجراءات تجميد الأصول وحظر التأشيرات.

وأعلنت الحكومة، يوم الإثنين، أنها فرضت عقوبات على خمسة أعضاء في مجلس إدارة مؤسسة استثمارات الحرس الثوري المحلية، فضلاً عن اثنين من القادة المحليين للحرس.

موجة عقوبات

ويأتي ذلك في أعقاب موجة من العقوبات الأخرى التي فرضتها لندن والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على مسؤولين إيرانيين في الأشهر الأخيرة على خلفية عمليات قمع دامية في طهران ضد محتجين يطالبون بحريات اجتماعية.

وكان الحرس الثوري الإيراني، وهو فرع القوات المسلحة الإيرانية المسؤول عن الأمن الداخلي والخارجي لإيران، في طليعة القمع للاحتجاجات في إيران التي شهدت مقتل أكثر من 500 شخص وسجن عشرات الآلاف.

يذكر أن المملكة المتحدة تفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني برمته. منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما فرضت المتحدة عقوبات جديدة على أكثر من عشرة من كبار المسؤولين في الحرس الثوري الإيراني في ظل نظامها لحقوق الإنسان في إيران ، وكان آخرها على عدد من كبار القادة في 20 فبراير/ شباط.

ونتيجة لذلك، عاقبت المملكة المتحدة 5 أعضاء من مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني ، وهي تكتل اقتصادي أنشأه كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني لإدارة استثمارات المجموعة في الاقتصاد الإيراني.

قال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: اليوم نتخذ إجراءات بشأن كبار القادة داخل الحرس الثوري الإيراني المسؤولين عن تحويل الأموال إلى القمع الوحشي للنظام.

وأضاف: جنبًا إلى جنب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم ، سنواصل الوقوف مع الشعب الإيراني في مطالبته بتغيير جذري في إيران.

أنشطة قمعية

وكانت مؤسسة استثمارات الحرس الثوري المحلية، أنشئت في البداية لدعم أعضاء خدمة الحرس الثوري الإيراني ، وسعت المؤسسة نطاق صلاحياتها لتمويل الأنشطة القمعية للحرس الثوري الإيراني في إيران وخارجها.

والمؤسسة مسؤولة أيضًا عن تمويل الجماعات المسلحة المرتبطة بذراع العمليات الخارجية للحرس الثوري الإيراني ، فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. فيلق القدس مسؤول عن تنفيذ أنشطة مميتة خارج إيران ، على سبيل المثال ، من خلال توفير التدريب والتمويل والأسلحة لمجموعات مثل حزب الله وحماس. اتهمت بتأسيس شركات وهمية في سوريا لدعم تطوير أنشطة فيلق القدس في سوريا.

وتشكل هذه العقوبات تجميدًا للأصول وحظرًا للسفر في المملكة المتحدة على الأفراد المعنيين وترسل إشارة أوسع على التزام المملكة المتحدة بدعم الإدانة بالعمل.

المعاقبون

وفي الآتي القائمة الكاملة للمعاقبين:

- علي أصغر نوروزي ، رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)

- سيد أمين الله إمامي طبطبائي ، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)

- يحيى علاء عديني ، مدير مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)

- جمال بابامورادي ، مدير مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي (IRGC)

- أحمد كريمي ، مدير مجلس إدارة المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإسلامي

- أحمد ذو القدر ، قائد الحرس الثوري الإيراني ، فيلق سيد الشهداء بمحافظة طهران ، ونائب قائد فيلق الحرس الثوري الإيراني في مدينة طهران.

- علي رضا حيدرنيا قائد فيلق الحرس الثوري الاسلامي في محافظة البرز.

