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باريس: استنكرت فرنسا الثلاثاء التصريحات "غير المسؤولة" لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش الذي نفى الأحد وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها جماعة صهيونية متطرفة في باريس.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ندعو الأشخاص المُعيّنين في مناصب رفيعة في الحكومة الإسرائيلية إلى التحلي بالوقار المطلوب واحترام كرامة الآخرين والامتناع عن أي أعمال أو تصريحات تساهم في تصعيد التوتر".