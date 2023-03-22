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موسكو: غادر الرئيس الصيني شي جينبينغ موسكو الأربعاء بعد قمة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أشاد خلالها الزعيمان بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة"، على ما ذكرت وكالات أنباء روسية.

وأقلعت طائرة شي من مطار فنوكوفو في موسكو بعد أن أدى حرس الشرف التحية وعزف النشيدين الوطنيين الروسي والصيني، بحسب وكالة ريا نوفوستي.

وحضر مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى مراسم وداع الرئيس الصيني.

وأشاد بوتين وشي خلال الزيارة بدخول علاقتهما "حقبة جديدة"، وناقشا خطة بكين لتسوية النزاع في أوكرانيا.

واسطة

واعتبرت دول غربية أن اقتراح الوساطة الصينية بهدف تسوية النزاع قد يمكن موسكو من الاحتفاظ بجزء كبير من الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا.

وتعدّ رحلة شي إلى موسكو دعما مهما للرئيس الروسي الذي صدرت بحقّه الأسبوع الماضي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين بشكل غير قانوني.