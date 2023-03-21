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موسكو: أشاد فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ الثلاثاء بدخول العلاقة "الخاصة" بين بلديهما "حقبة جديدة" في مواجهة الغرب، فيما دعم الرئيس الروسي بحذر الخطة الصينية لتسوية النزاع في أوكرانيا متّهماً كييف برفضها.

وقال بوتين "نعتقد أن العديد من النقاط الواردة في خطة السلام التي اقترحتها الصين (...) يمكن أن تكون أساساً لتسوية سلمية (للنزاع) عندما يكونون مستعدين لها في الغرب وفي كييف. لكننا لا نرى في الوقت الحالي أي استعداد مماثل من جانبهم".

وأوضح شي على هذا الصعيد أن الصين التي اقترحت الشهر الماضي خطة سلام للنزاع في أوكرانيا "تسترشد دائمًا بمبادئ الأمم المتحدة (...) وتسعى لتسوية سلمية" مؤكداً "نحن دائماً مع السلام والحوار".

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إنه "دعا" الصين إلى الحوار و"ينتظر رداً" من بكين.

وقال خلال مؤتمر صحافي "عرضنا على الصين أن تصبح شريكاً" في البحث عن تسوية للنزاع في أوكرانيا. وتابع "ندعوكم إلى الحوار، ننتظر ردكم"، مضيفاً "نحن نتلقى إشارات لكن لا شيء ملموساً" في هذه المرحلة.

محادثات ثنائية

وأتت تصريحات بوتين وشي عقب محادثات ثنائية في الكرملين، كانت تهدف قبل كل شيء إلى إظهار متانة العلاقات بين روسيا والصين، في سياق التوترات الشديدة بين هذين البلدين والغربيين.

وقال شي "وقعنا إعلاناً حول تعميق الشراكة الاستراتيجية وعلاقات ثنائية تدخل حقبة جديدة" فيما أشاد بوتين بالعلاقات "الخاصة" بين بكين وموسكو والتي تظهر وحدتهما في مواجهة الغربيين.

وفي إعلان مشترك، هاجم الزعيمان الغرب بشدة متّهمين الولايات المتحدة بـ"تقويض" الأمن العالمي للحفاظ على "أفضليتها العسكرية" فيما أعربا عن "قلقهما" من الوجود المتزايد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في آسيا.

وفي السياق، قالت روسيا والصين إنهما ترفضان حدوث أي حرب نووية في حين وصل التوتر مع الغرب الى أوجه، وأكّدتا أن الجميع سيكون خاسرا في مواجهة مماثلة. وأوضحتا في الإعلان المشترك أنه لا يمكن أن يكون هناك رابحون في حرب نووية، وأن (هذه الحرب) يجب ألا تحدث أبداً".

كذلك، هدّد الرئيس الروسي بـ"الرد" في حال زودت لندن أوكرانيا ذخائر تحوي اليورانيوم المستنفد، وذلك رداً على تصريحات في هذا الصدد أدلت بها مسؤولة بريطانية.

لكن لهجة بوتين كانت مختلفة تماماً مع ضيفه الذي وصفه بـ"الصديق العزيز" و"الرفيق شي". حتى أن الزعيمين شربا خلال عشاء دولة أقيم في الكرملين نخب "رخاء ورفاه" الشعبين الروسي والصيني.

وقال بوتين خلال هذا العشاء إنه يرى "إمكانات غير محدودة" في التعاون الروسي الصيني.

دعم مهم

وتعدّ رحلة شي إلى موسكو دعمًا مهمًا للرئيس الروسي الذي صدرت بحقّه الأسبوع الماضي مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.

ويمكن بوتين المنبوذ من الغربيين منذ بدء الحرب في أوكرانيا، الاعتماد على بكين لكسر عزلته. فقد دعاه شي لزيارة الصين هذا العام.

وفي حين كان شي يظهر دعمه لموسكو، وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى أوكرانيا الثلاثاء حيث أشاد زيلينسكي به "كمدافع قوي عن النظام الدولي".

وأعرب كيشيدا عن "استياء" شديد خلال زيارته لبوتشا، قرب العاصمة الاوكرانية كييف، حيث اتُهمت القوات الروسية بارتكاب فظائع.

وكيشيدا هو أحدث زعيم من مجموعة السبع يزور أوكرانيا، وقد تعرض لضغوط متزايدة للقيام بالرحلة فيما تستعد اليابان لاستضافة قمة مجموعة السبع في أيار/مايو.

شكوك حلفاء كييف

وفي مواجهة الوساطة الصينية بشأن أوكرانيا، أعرب حلفاء كييف عن شكوكهم. حتى أن واشنطن تتّهم السلطات الصينية بدرس احتمال إمداد روسيا بالأسلحة، وهو ما تنفيه بكين.

وشكك وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الإثنين بمقترحات بكين "للسلام" في أوكرانيا وقال "على العالم ألا ينخدع بأي قرار تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، بتجميد الحرب بشروطها".

شراكة اقتصادية

بالإضافة إلى القضايا الاستراتيجية، تطّرق الاجتماع بين بوتين وشي إلى مسألة تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خصوصا في ما يتعلق بالمواد النفطية.

وتأتي زيارة الرئيس الصيني لروسيا فيما أعادت موسكو توجيه اقتصادها بشكل كبير نحو الصين، في مواجهة العقوبات الغربية الشديدة التي تستهدفها.

وفي هذا الإطار، أعلن بوتين أن بكين وموسكو توصلتا إلى اتفاق بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الضخم "قوة سيبيريا 2" الذي سيربط سيبيريا بشمال غرب الصين.

وقال الرئيس الروسي "كل الاتفاقات أُبرمت" موضحاً أنه "مع دخول (المشروع) حيز الخدمة، سيمر 50 مليار متر مكعب من الغاز" عبر خط أنابيب الغاز هذا الذي يهدف إلى زيادة كبيرة في عمليات التسليم الروسية إلى الصين.

وفي وقت سابق، كان بوتين قد أكّد لنظيره الصيني أن موسكو يمكنها تلبية "الطلب المتزايد" للصين على مصادر الطاقة.

وفي دليل على ذلك، أعلنت شركة غازبروم الروسية العملاقة الثلاثاء تسليم شحنات يومية قياسية إلى بكين الاثنين عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا" الذي يمر في الشرق الأقصى الروسي باتجاه شمال شرق الصين.