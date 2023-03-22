قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: لم تخلُ مراسم تقليد الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء عدداً من الفنانين والشخصيات أوسمة، من بينهم المغني بروس سبرينغستين والممثلة جوليا لويس دريفوس، من تلميح من باب الدعابة إلى نيته الترشح لانتخابات الرئاسة في 2024، من خلال قوله مازحاً إلى أنه يتطلع إلى تحقيق "اللقب المزدوج".

وكرّم بايدن عدداً من شخصيات عالمي الفن والثقافة بمنح بعضهم "الوسام الوطني للفنون"، والبعض الآخر "الوسام الوطني للعلوم الإنسانية".

ومن بين المكرّمين الكاتب الأميركي من أصل أفريقي كولسون وايتهيد الذي لفت جو بايدن إلى أنه حصل مرتين على جائزة "بوليتزر" المرموقة، عن "أندرغراوند ريلرود" و "ذي نيكل بويز".

تصفيق

وعلّق الرئيس الديمقراطي البالغ 80 عاماً بقوله "أنا أيضاً قد أحاول تحقيق اللقب المزدوج"، فقوبل بالتصفيق والضحك.

وسبق أن أعرب بايدن عن نيته الترشح لانتخابات 2024 لكنه لم يطلق حملته رسمياً.

ومن أبرز الذين قلّدهم بايدن أوسمة المغني بروس سبرينغستين الملقّب "ذي بوس" (الرئيس) والممثلة جوليا لويس دريفوس التي اشتهرت في دور نائبة الرئيس الأميركي في مسلسل "فيب" (Veep)، ومصممة الأزياء فيرا وانغ و"امبراطورة موسيقى السول" غلاديس نايت.

وعدّد البيت الأبيض مزايا مغني "بورن إن ذي يو إس إيه"، فرأى أن "موسيقى بروس سبرينغستين تحتفل بانتصاراتنا، وتداوي جراحنا، وتمنحنا الأمل. إنها تجسد هذه الروح التي لا تقهر والتي تميز أميركا".

ولمّح بايدن مجدداً إلى نواياه الانتخابية خلال مخاطبته نجم موسيقى الروك، مستخدماً إحدى أغنياته الشهيرة Born to Run ("ولد ليركض")، إذ أن فعل to Run يعني أيضاً الترشح لانتخابات، فقال "بروس، بعض الناس ولدوا للترشح يا صديقي".

وختم بايدن الاحتفال بقوله إن جميع المكرّمين يجعلون "هذا البلد أفضل"، ومن بين هؤلاء الكاتبة آن باتشيت والأكاديمية والناشطة المنتمية إلى الهنود الحمر هنرييتا مان، وكاتب السير الذاتية والإعلامي والتر إيزاكسون.