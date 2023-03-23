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إيلاف من بيروت: فشل هجوم بقنبلة يدوية على مكاتب شبكة التلفزيون العراقية يو تي في وسط بغداد الشهر الماضي، لكنه نموذج للهجوم الذي لا هوادة فيه على الصحافيين في العراق على مدى العقدين الماضيين.

يُعتقد أن الهدف من الهجوم هو عدنان الطية ، مضيف برنامج المحادثات السياسية الذي انتقد الاستخدام غير المقيد للأسلحة في العراق. يقول: "أسئلتي لا تهدف إلى استفزاز السياسيين ، بل تطلب منهم التبرير. لكنهم سرعان ما تحولوا إلى سلاح لقتلي بعدة طرق مختلفة"، وفقًا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية.

وكان ألتيا قد أُجبر بالفعل على النزوح إلى المنفى بسبب التهديدات السابقة ضده وعائلته، وهو يعيش الآن في تركيا، ويعمل صحفياً في قنوات عراقية عدة.

عراق ما بعد الغزو

بحسب زينب المشاط في "غارديان"، نص الدستور العراقي لعام 2005 على حرية التعبير وحرية الصحافة، تلاه قانون لاحق لحماية الصحافيين. لكن بعيدًا عن تسهيل الصحافة الحرة والمستقلة، أنتج عراق ما بعد الغزو مشهدًا إعلاميًا متحيزًا وطائفيًا زاد فيه العنف ضد الصحفيين. وقد قُتل ما لا يقل عن 282 صحافيًا في العراق منذ عام 2003، وفقًا لتقديرات لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك، قتل معظمهم على أيدي مسلحين مجهولين أو فصائل مسلحة ، وآخرون على أيدي القوات العراقية. تحتل البلاد المرتبة الخامسة في مؤشر الإفلات من العقاب العالمي الصادر عن لجنة حماية الصحافيين، بعد الصومال وسوريا وجنوب السودان وأفغانستان فقط. كما تم اختطاف 74 صحافيا ومساعدا إعلاميا، وقتل معظمهم.

تقول المشاط: "كانت أفراح شوقي تعمل كصحافية في العراق منذ منتصف التسعينيات وكانت مراسلة لصحيفة الشرق الأوسط التي تأسست في السعودية ومقرها لندن، عندما قام نحو 20 مسلحًا مقنعًا بتقييد عائلتها وخطفها من منزلها في بغداد في ديسمبر 2016. اتُهمت بتلقي أموال من السفارات السعودية والأميركية "للكتابة ضد بلدي وبغش زوجي مع رجال آخرين، وجعلوني أوقع أوراقًا لتأكيد ذلك. كلما رفضت التوقيع، كانوا يضربونني بهراوة". وأُجبرت شوقي على النفي إلى فرنسا بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحها في يناير 2017 وسط حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي نيابة عنها. تقول: "التواجد في المنفى أمر صعب للغاية بالنسبة للصحافيين، ومن الصعب التواصل بعيدًا عن الوطن".

من منفى إلى منفى

وأمضت صحافية أخرى سميت أميرة الكثير من طفولتها وهي تنتقل من مكان إلى آخر، بعد أن غادرت بغداد متجهة إلى الموصل في عام 2006 وهي بعد في الرابعة عشرة بسبب الصراع الطائفي، ثم نزحت مرة أخرى بعد عام بسبب وجود القاعدة هناك. في عام 2014، أُجبرت على العودة إلى بغداد بعد احتلال داعش للموصل. وأُجبرت بعد ذلك على النفي في لندن إثر حملة ضدها وضد صحافيين آخرين قبل اندلاع احتجاجات على مستوى البلاد في أكتوبر 2019، قُتل خلالها مئات المتظاهرين على أيدي قوات الأمن والميليشيات.

تقول: "اختفيت تمامًا من شوارع احتجاجات أكتوبر"، وهي غير قادرة على العودة إلى العراق بعد تلقيها مئات التهديدات والاتهامات بالعمل في أجندات مختلفة، وتقول إنها اضطرت إلى متابعة حياتها المهنية في أحد مكاتب القنوات العراقية في تركيا: "أفكر في العشرين عامًا من حياتي التي أمضيتها في الهروب، والهجرة، ولا أريد أن يرث طفلي هذه التجربة".

ونسبت "غارديان" إلى ياسر السالم، رئيس نقابة الصحافيين الوطنية العراقية، قوله إن النقابة وفرت مأوى آمنًا لـ19 صحافيًا فروا إلى أربيل بعد احتجاجات 2019.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير عن مقالة كتبتها زينب المشاط ونشرتها صحيفة "غارديان" البريطانية