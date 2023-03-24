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إيلاف من لندن: قال رئيس وزراء ألبانيا، إن الحكومة البريطانية أبدت "بوادر أسف وإحراج" تجاه الخطاب الألباني من جانب وزرائها في وصف الألبان، وخصوصا كلام وزيرة الداخلية.

وقال إيدي راما إن العلاقات بين المملكة المتحدة وألبانيا "لامست أدنى نقطة تراجع في التاريخ" بعد تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، لكن حان الوقت للمضي قدمًا ورؤية مواطنيه الذين يعيشون في المملكة المتحدة "يتم تكريمهم".

وسبق أن اتهم إيدي راما، وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بتأجيج الهجمات المعادية للأجانب بعد أن تحدثت في البرلمان عن "غزو" لطالبي اللجوء و"المجرمين الألبان" عندما وصفت أزمة القوارب الصغيرة.

إحراز تقدم

لكن في حديثه إلى قناة "سكاي نيوز"، في نهاية زيارته إلى المملكة المتحدة والتي تضمنت لقاء رئيس الوزراء ريشي سوناك، قال السيد راما إنه تم إحراز تقدم في اللغة، والذي يأمل ألا يتكرر.

وقال إن "العلاقات البريطانية - الألبانية لامست أدنى نقطة في التاريخ منذ خروجنا من الشيوعية بسبب هذا الخطاب الذي وضع الجالية الألبانية في بريطانيا تحت ضغط شديد جدًا".

أضاف راما: "يجب أن أقول أنه أخيرًا، في 10 داونينغ ستريت، تم الاستماع إلينا وليس هناك كلمات فحسب، بل أفعال أيضًا في تشكيل فريق عمل مشترك لقمع الشبكات الإجرامية، وهو أمر تمتلكه ألبانيا بالطبع يريد دائما".

علاقات مهمة

وقال رئيس وزراء إلباينا: "بينما لدينا علامات مهمة جدًا على الأسف والإحراج، وهذا يكفي، لنقل، في هذه المرحلة. آمل كثيرًا ألا يتكرر هذا بعد الآن، وأن يتم تكريم المجتمع الألباني هنا حقًا".

يذكر أن أكثر من ثلث الأشخاص الذين عبروا القناة إلى المملكة المتحدة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي كانوا من ألبانيا، وفقًا للأرقام الحكومية.

خطة سوناك

وبموجب خطة سوناك المكونة من خمس نقاط لوقف الهجرة غير الشرعية التي تم إطلاقها في ديسمبر 2022، تم التوصل إلى اتفاق مع السيد راما لتضمين مسؤولي قوة الحدود في تيرانا، عاصمة ألبانيا، كجزء من مجموعة من الإجراءات للحد من عبور القناة بين الناس من دولة.

وقال رئيس الوزراء الألباني إنه كان "توجهًا" في البلدان التي خرجت من الشيوعية لرؤية المملكة المتحدة كمكان يذهب إليه من أجل حياة أفضل، ولكن بدون طريق تأشيرة، كان الناس يأتون عبر القوارب ويطلبون اللجوء بدلاً من ذلك.

سيادة بريطانيا

تابع: "أنا لست هنا للتشكيك في سيادة وتفويض الحكومة البريطانية لوضع سياسة للحدود، لكن هذا كل ما يدور حوله - أسباب اقتصادية للمجيء والحصول على وظيفة وبناء مستقبل في مكان لطالما كانت المدينة المشرقة على التل".

وقال راما: "إنهم يطالبون باللجوء لأنه لا توجد طريقة أخرى. فهم ليسوا جزءًا من سوق العمل الحر. لذا فالأمر كله يتعلق بالحلم والأمل في الحصول على ما يتخيلونه بشكل أفضل لحياتهم الآن ودون انتظار سنوات عديدة أخرى حتى يحدث هذا في ألبانيا ".

ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى "ألا تنسى أبدًا أن الألبان هنا يبلون بلاءً حسنًا ويساعدون ويساهمون في جعل بريطانيا مكانًا أفضل".

الألبان في بريطانيا

وأضاف: "الألبان هنا يعملون في شركات البناء، والألبان الذين يمرضون هم من كبار السن، والألبان يقومون بالطبخ لكم - يجب أن أقول يحسنون المطابخ البريطانية - وهم يغنون أيضًا، ناهيك عن الأكاديميين والطلاب. لقد كان من الظلم أن يتعرضوا لمثل هذا الضغط. لكن في نفس الوقت ، إنهم قاعدة قوية جدا لبناء شيء مهم جدا".

وحث رئيس الوزراء الألباني الوزراء على "فصل مكافحة الجريمة" عن أولئك الذين يبحثون عن عمل ، مضيفًا: "يتعلق الأمر بوجود نظام تأشيرات يتيح الوصول إلى الأشخاص لتقديم الطلبات بشكل منتظم ومعالجتها دون الاستيلاء على القناة. هنا للعمل والمجيء إلى هنا لعرض مهاراتهم. هذه مجموعة من العوامل بدأت تظهر ببطء وأنا متأكد من أنه سيتم حل هذه المشكلة".

وخلص راما إلى القول: "لكنني لست متأكدًا من أن إغلاق الحدود وعدم السماح للناس بالدخول هو الأفضل بالنسبة للاقتصاد البريطاني. لكن لست من يقرر، فهذا أمر يخص الشعب البريطاني".