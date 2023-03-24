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أُعلن أن الحفل الختامي للمسابقة الغنائية "يوروفيجن" سيبث على الهواء مباشرة في دور السينما بجميع أرجاء المملكة المتحدة للمرة الأولى.

وستستضيف مدينة ليفربول الحفل السبت الموافق الثالث عشر من مايو/ أيار، في أعقاب حفلين لنصف النهائي في وقت سابق من ذلك الأسبوع.

ويقول المنظمون إن عرض الحفل في دور السينما سيشجع على ارتداء الملابس الفاخرة والغناء.

وقد بيعت تذاكر الحضور الشخصية للحفل الختامي في ليفربول أرينا خلال أقل من 40 دقيقة بعد طرحها في وقت سابق من هذا الشهر.

وعلى نحو منفصل، تأكد أيضاً أن منصة تيك توك ستكون الشريك الترفيهي الرسمي للمسابقة للعام الثاني على التوالي.

وقال جون ترافيرز من شركة "سينما لايف"، التي ستوزع الحفل على دور السينما، إن شركته "سعدت" بالعمل مع بي بي سي لنقل المسابقة إلى الشاشة الكبيرة.

وقال: "نريد للجمهور أن يستمتع، ويحضر في مجموعات، ويرتدي الملابس الفاخرة وأن يأتوا معاً للاستمتاع بهذه المناسبة التاريخية على الشاشة الكبيرة."

وستتوفر التذاكر لعروض الحفل السينمائية، والتي ستُبث في أكثر من 500 دار للسينما، للشراء اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الصيفي من يوم الاثنين الموافق 27 مارس/ آذار.

وسيتمكن الجمهور أيضاً من مشاهدة عرض مسبق من برنامج المواعدة الجديد على قناة بي بي سي 3 "آي كيسد أبوي"، الذي يقدمه داني مانوج، قبل أن يبدأ الحفل الختامي في تمام الساعة الثامنة مساء بالتوقيت الصيفي.

PA Media ألوان العلم الأوكراني شوهدت في أرجاء ليفربول بما في ذلك على منحوتة "سوبرلامبانانا"

وتُجرى المسابقة في ليفربول بعد أن حل المتسابق البريطاني سام رايدر العام الماضي في المركز الثاني بعد الفرقة الأوكرانية "كالوش اوركسترا".

وحيث أن الغزو الروسي لأوكرانيا حال دون قيام البلد الفائز باستضافة مسابقة 2023، فقد قال المنظمون إن المملكة المتحدة ستنظم المسابقة عوضاً عنها.

وسيكون عريفو المسابقة نجمة مسلسل "تيد لاسو" هانا وادنغهام، وعضوة لجنة التحكيم في مسابقة "بريتنز غوت تالنت" إليشا ديكسون، والمغنية الأوكرانية جوليا سانينا ومقدم البرامج الحوارية غراهام نورتون، الذي يعلق أيضاً على مسابقة يوروفيجن لجمهور التلفزيون البريطاني.

PA Media ستمثل ماي ميلر المملكة المتحدة في المسابقة بأغنيتها "كتبتُ أغنية"

وقد تم اختيار"ماي مولر" لتكون المتسابقة الممثلة للمملكة المتحدة هذا العام بأغنيتها "كتبتُ أغنية".

BBC لولو ونورتون والمتسابق البريطاني العالم الماضي سام رايدر انضموا أخيراًللجنة تحكيم وهمية لمسابقة يوروفيجن من أجل عرض هزلي خيري "كوميك ريليف"

في هذه الأثناء، أكد اتحاد البث الأوروبي أنه اختار منصة تيك توك لبث المسابقة على الهواء مباشرة، إضافة إلى إطلاق عروض حصرية ومحتوى من وراء الكواليس.

جاء هذا في وقت قال فيه البرلمان البريطاني الخميس إنه سيحظر التطبيق المملوك للصين من أجهزته وشبكاته بسبب مخاوف أمنية.

وقال مارتن أوستردال، المشرف التنفيذي من إتحاد البث الأوروبي على مسابقة يوروفيجن: "الملايين من المتابعين الجدد لمسابقة يوروفيجن الغنائية اكتشفوا المسابقة من خلال منصة تيك توك العام الماضي ونحن نعلم أن ملايين آخرين سيتحمسون للحدث الخاص جداً المقام هذا العام في ليفربول."

وهناك عقد شراكة أيضاً بين تيك توك وهيئة "فيزيت ليفربول" السياحية التي تشجع على زيارة المدينة وقع بعد أن تم اختيار المدينة لاستضافة المسابقة نيابة عن أوكرانيا الفائزة العام الماضي بسبب الغزو الروسي.

وسيعمل تطبيق وسائل الإعلام على الترويج للمواقع المهمة في المدينة واستضافة عروض في قرية يوروفيجن- وهي منطقة المعجبين الرسمية- يوم الجمعة الموافق 12 مايو/ أيار، أي في المساء الذي يسبق الحفل الختامي.