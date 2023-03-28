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موسكو: أكّدت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء أنها أسقطت صاروخا أميركيا بعيد المدى من طراز GLSDB، في أول تأكيد على تسليم هذه الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشن هجوم مضاد تستعد له.

وقالت الوزارة في بيان حول هذه الصواريخ التي يصل مداها إلى 150 كيلومترا ووعدت الولايات المتحدة بتسليمها لكييف بداية شباط/فبراير "أسقط الدفاع المضاد للطائرات ... 18 صاروخ هايمارس وصاروخا موجها من طراز GLSDB".