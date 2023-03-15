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موسكو: أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسيّة فياتشيسلاف غلادكوف الأربعاء إسقاط ثلاثة صواريخ مساء الثلاثاء فوق منطقته الحدودية مع أوكرانيا.

وتسبب حطام الصواريخ التي أسقطها سلاح الدفاع الجوي الروسيّ، بأضرار في منازل في مدينة بيلغورود ومحيطها من دون تسجيل إصابات، بحسب ما أفاد الحاكم عبر تلغرام.

وأضاف أنه تم إسقاط مسيّرة أيضاً في المدينة ما أدى إلى أضرار في مرآب.

في أواخر كانو الثاني/يناير الماضي، أعلن غلادكوف أنّ عدد الضحايا الذين سقطوا في منطقته بنيران القوات الأوكرانية منذ بدأت روسيا هجومها الواسع النطاق على جارتها في 24 شباط/فبراير 2022 بلغ 25 قتيلاً وحوالى مئة جريح.

وتتعرض بلدات وبنى تحتية في منطقة بيلغورود بانتظام لضربات تنسبها موسكو إلى الجيش الأوكراني، من دون أن تعلن كييف مسؤوليتها عنها. كما تعرضت العاصمة الإقليمية التي تحمل الاسم نفسه، لضربات مباشرة عدة مرات.