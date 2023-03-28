قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



واشنطن: أعربت الولايات المتّحدة الثلاثاء عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتّحاد الأوروبي.

وقال متحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ "الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية".

وأضاف أنّ واشنطن ترغب في الحصول على "دعم دولي كبير خصوصاً من شركائنا الأوروبيين" وأن يكون مقرّ المحكمة "في بلد آخر في أوروبا".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة مماثلة لمحاكمة الجرائم التي ارتكبت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية التي تتّخذ في لاهاي مقرّاً، مذكرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية "ترحيل" أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا.

لكنّ روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية.

والإثنين، قالت المبعوثة الأميركية للعدالة الدولية بيث فان شاك "نعتقد أنّ مثل هذه المحكمة الدولية المتجذّرة في النظام القضائي الأوكراني (...) ستوفّر أفضل فرصة" لإحلال العدالة.