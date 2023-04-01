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واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها تعتزم فتح سفارة في فانواتو، الدولة الجزرية الصغيرة في جنوب المحيط الهادئ، من أجل تعزيز وجودها في هذه المنطقة حيث تحاول بكين بسط نفوذها.

وسيتيح فتح سفارة في العاصمة بورت فيلا "للولايات المتحدة تعميق علاقاتها" في الأرخبيل وتسريع مساعدتها التنموية، بما يشمل قضية المناخ، وفقا لبيان للخارجية الأميركية لم يحدد تاريخ الافتتاح.

جزر سليمان

ووسّعت إدارة بايدن بدعم من الحزبين في الكونغرس دور الولايات المتحدة في منطقة لم تحظ سابقا باهتمام كبير، بعد الإعلان المفاجئ العام الماضي عن اتفاقية أمنية بين جزر سليمان والصين.

رغم نفي جزر سليمان، تخشى الدول الغربية، وفي مقدمها الولايات المتحدة وأستراليا، أن تتيح هذه الاتفاقية لبكين تعزيز وجودها في المحيط الهادئ.

أعادت الولايات المتحدة فتح سفارتها في جزر سليمان في شباط/فبراير، بعد 30 عاما على إغلاقها. وأعلنت نائبة الرئيس كامالا هاريس في قمة العام الماضي أن واشنطن ستفتح سفارتين جديدتين في كيريباتي وتونغا.