قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



كوستيانتينيفكا (أوكرانيا): قُتل ستة أشخاص الأحد في قصف صاروخي روسي استهدف ناحية مكتظة سكانياً في مدينة كوستيانتينيفكا في الشرق الأوكراني، وفق ما أعلنت الشرطة.

وشاهد مراسلو وكالة فرانس برس حفرة كبيرة في فناء برج مؤلف من 14 طابقاً تكسّر زجاج نوافذه، كما دُمّرت سقوف منازل مجاورة.

وقالت شرطة منطقة دونيتسك إن روسيا أطلقت صواريخ من طرازي اس-300 وأوراغان في "هجوم كبير" تخلّلته ست ضربات بعيد العاشرة صباحاً (07,00 ت غ).

تقع كوستيانتينيفكا على بعد نحو 27 كلم من مدينة باخموت حيث تدور أعنف المعارك.

الموقع المستهدف

وأعلنت النيابة العامة مقتل ثلاث نساء وثلاثة رجال تراوح أعمارهم بين أواخر الأربعينيات وأواسط الستينيات، وإصابة ثمانية أشخاص.

وقالت الشرطة إن الضربة استهدفت "16 مبنى سكنياً، وثمانية منازل ودار حضانة ومبنى إدارياً وثلاث سيارات وخطاً لأنابيب الغاز".

من أمام البرج المتضرّر بشدّة ووسط تساقط الزجاج المتكسّر، قالت ليليا وهي طالبة طب نفسي تبلغ 19 عاماً "أنا محظوظة جدًا لعدم وجودي في المنزل حينها".

ولدى تفقّدها الأضرار في شقّتها الواقعة في طابق أرضي لمبنى شُيّد في الحقبة السوفياتية، قالت المتقاعدة نينا إن عصف الضربة اقتلع الأبواب الداخلية وباب المدخل، مضيفة "انكسر جدار داخلي ولم تسلم أي نافذة".

وكان جنود يتفقّدون الموقع بعد الضربة كما شوهد مسلّح بلباس مدني.