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إيلاف من لندن: رحبت المملكة المتحدة بانضمام فنلندا إلى الناتو بصفتها العضو الحادي والثلاثين ودعت تركيا والمجر للتصديق بسرعة على طلب السويد للعضوية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك: هذا يوم تاريخي لفنلندا ولحلف شمال الأطلسي. لقد جعل انضمامهم تحالفنا أقوى وأصبح كل فرد منا أكثر أمانًا.

وأضاف: يتعين على جميع أعضاء الناتو الآن اتخاذ الخطوات اللازمة لقبول السويد أيضًا ، حتى نتمكن من الوقوف معًا كحلف واحد للدفاع عن الحرية في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم.

اجتماع تاريخي

وحضر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي اجتماعا تاريخيا لوزراء خارجية الناتو في بروكسل يوم الثلاثاء ، حيث ستحضر فنلندا كعضو كامل العضوية ، بعد 74 عامًا من توقيع معاهدة شمال الأطلسي.

وقال كليفرلي: اليوم سوف ندخل في كتب التاريخ لحلف الناتو كحلف دفاعي. 31 دولة قوية ، نرحب بفنلندا على طاولة المفاوضات.

واضاف: اعتقدت روسيا أن عدوانها سيقسمنا. وبدلاً من ذلك ، نحن ملتزمون أكثر من بعضهم البعض ، وعازمون في دفاعنا عن مبادئ الحرية وسيادة القانون.

وقال كليفرلي: لنكن واضحين أن بابنا لا يزال مفتوحًا. سنرحب بمزيد من الحلفاء بأذرع مفتوحة وسنواصل الضغط من أجل انضمام السويد السريع.

ونوه وزير الخارجية البريطاني إلى أن فنلندا والسويد تشتركان في التزام الحلف الراسخ بالأمن الدولي، وهو التزام تشاركه المملكة المتحدة أيضًا ، حيث وقعت العام الماضي إعلانات أمنية متبادلة مع كلا البلدين.

خبرات

وقال: تتمتع فنلندا والسويد بسنوات من الخبرة في التدريب والعمل مع الحلفاء وقد قدمتا مساهمات كبيرة في العمليات والبعثات التي يقودها الناتو وقوة الاستكشاف المشتركة بقيادة المملكة المتحدة. وتقدر المملكة المتحدة دورها في المنطقة وتثني على دعمها لأوكرانيا.

وأكد كليفرلي أن أوكرانيا لا تزال على رأس جدول أعمال الحلفاء ، حيث تمت دعوة وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لحضور الاجتماع. سلام عادل ودائم لأوكرانيا ، بشروط أوكرانيا ، هو في مصلحة جميع حلفاء الناتو.

وسيناقش الحلفاء الجهود الجارية لتسريع الدعم لأوكرانيا لضمان فوزها ضد الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر.

3 طرق

وقال وزير الخارجية البريطاني: سنفعل ذلك بثلاث طرق: من خلال أن نكون أكثر استباقية مع دعمنا العسكري ؛ من خلال ضمان عدم ترك أوكرانيا عرضة للهجوم مرة أخرى ؛ وبالمساعدة في بناء أوكرانيا قوية لتأمين سلام مزدهر.

وتعهدت المملكة المتحدة بتقديم 10 ملايين جنيه إسترليني لصندوق الناتو للمساعدات غير الفتاكة ، وتزويد أوكرانيا بمواد مثل المعدات الطبية والحصص الغذائية ومعدات مكافحة الطائرات بدون طيار ، و 2 مليون جنيه إسترليني للبلدان المتضررة من النشاط الروسي الخبيث.

