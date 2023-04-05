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القدس: عاد الهدوء إلى الحرم القدسي بعد صدامات عنيفة جرت ليلاً بين مصلين فلسطينيين والشرطة الاسرائيلية التي اعتقلت مئات منهم، إثر اقتحام الباحة من قبل يهود عشية عيد الفصح الذي يحتفلون به الأربعاء.

وجاءت هذه المواجهات في أجواء من التوتر المتزايد بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وخصوصاً خلال شهر رمضان الذي يعتكف فيه مسلمون عادة في المسجد الأقصى ويؤدون الصلاة ليلا فيه.

وأثار اقتحام الشرطة الاسرائيلية للحرم القدسي سلسلة إدانات، فيما اكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن دولته "ملتزمة الوضع الراهن".

فقد اعتبرت حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، الخطوة "جريمة غير مسبوقة". ودعا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة فجر الأربعاء الفلسطينيين إلى التوجه الى القدس من أجل "حماية" المسجد الأقصى.

أما زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي فرأى أن "ما يجري في المسجد ... يشكل تهديدا جديا على مقدساتنا".

وحذرت الرئاسة الفلسطينية أيضاً "الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز الخطوط الحمراء في الأماكن المقدسة"، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى "انفجار كبير"، كما ورد في بيان بثته وكالة الأنباء الرسمية (وفا).

وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ إن "الوحشية" في "الاعتداء على المصلين" تستدعي "تحركا فلسطينيا وعربيا ودوليا ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم في حماية المقدسات والمصلين من بطش الاحتلال".

ودانت وزارة الخارجية الأردنية "إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف والاعتداء عليه وعلى المتواجدين فيه"، معتبرة ما حصل "انتهاكاً صارخاً وتصرفاً مداناً ومرفوضاً".

وطالبت في بيان "إسرائيل بإخراج الشرطة والقوات الخاصة من الحرم القدسي الشريف فوراً" محذرة من "هذا التصعيد الخطير".

واستنكر مجلس الأوقاف الإسلامية "الاعتداء الغاشم على المعتكفين" ودعا "كافة المسلمين ... لإعمار المسجد بالصلاة والتعبد وقراءة القرآن".

وأكد المجلس أن المسجد "لم ولن يقفل في وجه المعتكفين".

عودة الهدوء

من جهتها، أعلنت الشرطة الاسرائيلية صباح الأربعاء أنها أوقفت "أكثر من 350" شخصا في الحرم القدسي. لكن فراس الجبريني أحد أعضاء طاقم المحامين عن المعتقلين أكد أن عدد الموقوفين يراوح بين 450 شخصاً و500 شخص.

وأكد الجبريني تعرض الكثير منهم لإصابات معظمها في الجزء العلوي من الجسم ولا سيما في الرأس والعيون، بينما ذكرت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع "25 إصابة من الذين أفرج عنهم" ونقل "اثنان منهم إلى المستشفى".

وأوضح الجبريني أنه تم "الإفراج عن عدد غير محدد منهم بشروط الإبعاد عن المسجد والبلدة القديمة والمثول للتحقيق عند الاستدعاء".

كما أكد المحامي نفسه تمديد اعتقال "18 موقوفاً (فلسطينياً) من حملة الهوية الإسرائيلية حتى عرضهم على المحكمة بالإضافة إلى الذين يحملون الهوية الفلسطينية".

وقال مكتب الأوقاف الإسلامية أن الهدوء عاد إلى الحرم القدسي.

ويرفض الفلسطينيون دخول اليهود إلى الحرم القدسي والصلاة فيه، ويعتبرون هذه "الاقتحامات" استفزازا لهم.

وقال المصلي عبد الكريم إكريم (74 عاماً) إن "الشرطة دخلت إلى المسجد عنوة". وأضاف "خلعوا الأبواب وكسروا الشبابيك ودخلوا على المعتكفين وهم يصلون ويقرأون القرآن".

وتابع "كان معهم (عناصر الشرطة) هراوات وعصي وقنابل الغاز والدخان، ألقوا القنابل وضربوهم (المعتكفين) وأخرجوهم بالقوة، ضربوا النساء والرجال".

واستغرب إكريم تصرف الشرطة خصوصا، مشيرا إلى أن "اليهود لا يدخلون في الليل". واضاف "إنهم يريدون إفراغ المسجد من المسلمين".

"إسرائيل ملتزمة"

أكد بنيامين نتانياهو في بيان أن إسرائيل ملتزمة الحفاظ على "حرية العبادة وحرية الوصول (إلى المسجد) لجميع الأديان (...) ولن تسمح للمتطرفين العنيفين بتغيير هذا".

وبحسب نتانياهو هناك "إجراءات إسرائيلية للحفاظ على الوضع الراهن وتهدئة النفوس".

وأشاد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالشرطة "لتحركها السريع والحازم" متهما المصلين الذين طردتهم الشرطة من المسجد بنيتهم "إلحاق الأذى برجال الشرطة وقتلهم وإيذاء المواطنين الإسرائيليين".

نشرت الشرطة الإسرائيلية مقاطع مصورة تظهر انفجارات ناجمة على ما يبدو من مفرقعات داخل المسجد الأقصى وظلال أشخاص يرمون الحجارة، وعناصر من شرطة مكافحة الشغب يتقدمون داخل المسجد وهم يحتمون من المفرقعات بدروع واقية.

واظهرت المشاهد أيضا بابا محصنا وكميات من المفرقعات على سجادة على الأرض فيما عناصر الشرطة يقتادون خمسة أشخاص على الأقل مكبلي الأيدي.

وجاء في بيان للشرطة الإسرائيلية "أدخل شباب عدة من الخارجين عن القانون ومثيري الاضطرابات ملثمين إلى داخل المسجد (الأقصى) مفرقعات وهراوات وحجارة". وأضاف أن "هؤلاء تحصنوا لساعات عدة (...) للمساس بالأمن العام وتخريب المسجد" وهم يرددون "شعارات تحض على الكراهية والعنف".

"تصعيد خطر"

ورداً على اقتحام الشرطة للمسجد، أطلقت صواريخ عدة من شمال قطاع غزة باتجاه إسرائيل على ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية ومراسلو وكالة فرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أُطلقت خمسة صواريخ من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية وتم اعتراضها جميعا بواسطة منظومة الدفاع الجوي".

وفي وقت لاحق شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات على قطاع غزة.

وتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية فيما شن الطيران الإسرائيلي غارات مجدداً قرابة الساعة 06,15 (03,15 ت غ). ولم يعلن أي فصيل فلسطيني مسؤوليته عن اطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب مصادر طبية.

لكن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال "سنضرب كل من يحاول إلحاق الأذى بنا".

وأضاف خلال زيارته لموقع بطارية القبة الحديدية في الجنوب "سندفعه الثمن باهظاً وسنجعله يندم على تهديد المواطنين الإسرائيليين أو قوات الجيش".

إدانات دولية وعربية

ودانت جامعة الدول العربية "اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى" واعتبرته "عملاً عدوانياً مرفوضاً" داعية إلى اجتماع طارئ الأربعاء.

من جهتها، استنكرت إيران "الهجوم الوحشي للنظام الصهيوني (...) الذي يظهر للعالم مجددًا الطبيعة الإجرامية لهذا النظام في ما يتعلق بحقوق الإنسان".

أما الأمم المتحدة فعبرت عن "انزعاجها" من الأحداث.

وقال منسق المنظمة الدولية في الشرق الأوسط تور وينسلاند "صدمتني صور العنف داخل المصلى القبلي، إنني منزعج من الضرب الواضح للفلسطينيين على يد قوات الأمن الإسرائيلية".

وأضاف وينسلاند "أرفض بشدة تخزين واستخدام الألعاب النارية والحجارة من قبل الفلسطينيين داخل المسجد". ووصف المنسق إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بأنه "غير مقبول ويجب أن يتوقف".

ودعت ألمانيا إلى تجنب التصعيد. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية كريستوفر بورغر في مؤتمر صحافي "كلّ من له تأثير على الوضع لديه مسؤولية عدم صبّ مزيد من الزيت على النار وبذل كل ما في وسعه لتهدئة الوضع".

ودان وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الأربعاء "الهجمات" الإسرائيلية على المسجد الأقصى مساء الثلاثاء، مؤكدًا أنها "غير مقبولة".

وتصاعد العنف منذ مطلع العام الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين بعدما وصلت إلى السلطة في إسرائيل حكومة تعتبر من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.

وأسفرت أعمال العنف منذ مطلع العام عن مقتل أكثر من 100 شخص معظمهم من الجانب الفلسطيني.