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إيلاف من الرباط: أعلن في الرباط مساء الاربعاء عن وفاة السياسي والدبلوماسي المغربي خالد الناصري ،عن عمر يناهز 77 سنة.

ونعى المكتب السياسي لحزب التقد م والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)الناصري.وقال في بيان :"ببالغ الحزن وعميق الأسى ينعي المكتب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية المشمول برحمة الله الرفيق المناضل القيدوم خالد الناصري ،الذي وافته المنية مساء هذا اليوم (الأربعاء 6 ابريل 2023)بمدينة الرباط ".

وأضاف البيان انه سيتم الإخبار لاحقا بموعد جنازة الراحل .

وكان الناصري يشغل حتى وفاته من صب سفير المغرب لدى الاردن . كما سبق للملك محمد السادس أن عين ه في عام 2007 وزيرا الاتصال ( الاعلام) .

والناصري من مواليد مدينة الدار البيضاء في الخامس من مارس 1946 .حصل على الإجازة في الحقوق من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسيةبالدار البيضاء سنة 1969 ثم حصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية م ن كلية الحقوق بالرباط سنة 1970.

التحق الناصري بمهنة المحاماة في بداية عقد السبعينيات من القرن الماضي ،حيث كان مسجلا بنقابة المحامين بالدار البيضاء.

توقف الناصري عن ممارسة هذه المهنة سنة 1974 بعد أن استأنف دراساته العليا بالعاصمة الفرنسية باريس ، وحصل فيها على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1975، ثم التحق سنة 1976 بسلك التدريس بكلية الحقوق التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدارال بيضاء.

وفي سنة 1984، حصل الناصري على دكتوراة الدولة في القانون العام من (جامعة بانتيون أساس في با ريس)بميزة حسن جدا ، ثم استأنف ممارسة مهنة المحاماة من سنة 1986 إلى سنة 1996.

ساهم الناصري في تأسيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988 وتحمل مسؤولية رئاستها ما بين 1990-1991.

يذكر أن الناصري التحق بحزب التقدم والاشتراكية سنة 1968،وانتخب عضوا باللجنة المركزية سنة 1975،وبديوانه (مكتبه) السياسي سنة199 5.

وسبق للناصري ان شغل منصب مدير المعهد العالي للإدارة بالرباط منذ سنة 1996،حيث عينه في هذا ا لمنصب الملك الراحل الحسن الثاني.

وللناصري رتبة أستاذ التعليم العالي حيث كان يدرس القانون العام والعلوم السياسية بجامعات المغر ب والمدرسة الوطنية للإدارة.

وانتخب الناصري في مارس 2000 رئيساً للجنة العربية الدائمة لحقوق

الإنسان التابعة للجامعة الع ربية إلى غاية 2006.

وللناصري مؤلفات وكتب ودراسات و مقالات علمية في مجالي القانون العام والعلوم السياسية،وهو متز وج وله ولدين .