إيلاف من لندن: تحدثت تقارير عن حدوث فوضى في المطارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة مساء الثلاثاء، حيث أكد مطاران وجود مشكلة حدودية على مستوى البلاد.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "تواجه قوة الحدود حاليًا مشكلة على مستوى البلاد تؤثر على الركاب الذين تتم معالجتهم عبر نقاط الحدود".

واضاف: "تدعم فرقنا قوة الحدود بخطط الطوارئ الخاصة بها للمساعدة في حل المشكلة في أسرع وقت ممكن وهي على أهبة الاستعداد لتوفير رعاية الركاب. نعتذر عن أي تأثير قد يحدثه هذا على رحلات الركاب."

مطار مانشستر

وعلى صلة، أكد مطار مانشستر أيضًا أن نظام الحدود في المملكة المتحدة معطل كجزء من انقطاع الخدمة على مستوى البلاد.

وقال متحدث باسم مطار غاتويك في لندن: "قد يواجه بعض الركاب تأخيرات في السفر بسبب مشكلة وطنية تتعلق بالبوابات الإلكترونية لقوات الحدود البريطانية".

وأضاف: "يعمل موظفونا مع قوة الحدود البريطانية - التي تدير مراقبة جوازات السفر بما في ذلك البوابات الإلكترونية - لتقديم المساعدة للمسافرين عند الضرورة".

وقال المطار إن فرق قوة الحدود تعمل على مساعدة الركاب في المطار.