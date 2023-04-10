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اقتحم مئات المستوطنين صباح اليوم، ساحات المسجد الأقصى، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، التي أقدمت على اعتقال شاب فلسطيني من باحات المسجد الأقصى، وإخراج فتاة وأحد موظفي الأوقاف

وفي السياق ذاته، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين، وعدد من حالات الاختناق بالغاز صباح اليوم، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمخيم العين في مدينة نابلس، حيث أطلق الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.