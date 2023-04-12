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إيلاف من لندن: سارعت لندن وواشنطن إلى التأكيد على أن الرئيس الأميركي جو بايدن ليس معاديا لبريطانيا، وسط انتقادات لطبيعة زيارته "المبتورة" لإيرلندا الشمالية.

وقالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي إن "سجل أداء الرئيس الأميركي جو بايدن يظهر أنه ليس معاديًا لبريطانيا".

زيارة مبتورة

وأدلت أماندا سلوت بالتعليق وسط انتقادات للطبيعة المبتورة لزيارة الرئيس بايدن إلى أيرلندا الشمالية، وتقارير عن اجتماع قصير مع ريشي سوناك في بلفاست.

وفي إفادة إعلامية ، قالت السيدة سلوت إن "المملكة المتحدة لا تزال واحدة من أقوى وأقرب حلفائنا" ، وقالت إن تعليقات الوزيرة الأولى السابقة أرلين فوستر بأن الرئيس بايدن "يكره المملكة المتحدة" كانت "ببساطة غير صحيحة".

وقالت السيدة سلوت إن الرئيس "أميركي أيرلندي فخور جدًا، وفخور جدًا بتلك الجذور الأيرلندية، ولكنه أيضًا داعم قوي لشراكتنا الثنائية مع المملكة المتحدة، ليس فقط على المستوى الثنائي، ولكن أيضًا مع الناتو ومجموعة السبع والأمم المتحدة ومجلس الأمن".

وأضافت أن الولايات المتحدة تعمل "بشكل وثيق" مع حكومة المملكة المتحدة بشأن التحديات الدولية.

ولطالما وصف الرئيس بايدن من قبل الكثيرين في المجتمع النقابي بأنه متحيز تجاه القومية الأيرلندية.

الوحدة الإيرلندية

وسُئلت السيدة سلوت عما إذا كان الرئيس يدعم الوحدة الأيرلندية، لكنها قالت إن ذلك أمر يعود لشعب أيرلندا الشمالية لاتخاذ قرار بشأنه في نهاية المطاف بموجب شروط اتفاقية الجمعة العظيمة.

كما وصفت الاجتماع مع قادة الأحزاب الخمسة الرئيسية في إيرلندا الشمالية اليوم بأنه "ليس اجتماع جماعي رسمي" ، لكنها قالت إنه سيكون هناك "محادثة مناسبة".

وإلى ذلك، سيلتقي جو بايدن اليوم الأربعاء، برئيس الوزراء ريشي سوناك في بلفاست، وقد وُصفت هذه بأنها "محادثات ثنائية" - لكن أحد المسؤولين الأميركيين أشار في تصريح نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) إلى أن الحدث سيكون أكثر بقليل من اجتماع قهوة.

وقال المسؤول مازحا: القمة كانت "ثنائية" وليست محادثات رسمية.



داونينغ ستريت

وسرعان ما رفض 10 داونينغ ستريت هذا الأمر، حيث قال إنه لن يصف ارتباطات سوناك مع الرئيس بايدن بأنها "علاقة منخفضة".

وردا على سؤال حول تقليص البيت الأبيض ، حسبما ورد ، قال متحدث: "إن رئيس الوزراء سيلتقي مع الرئيس بايدن لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وبعد أن ألح على سبب ظهور الخطط في لقاء بايدن وسوناك، على مستوى منخفض ، أجاب: "لن أصفها على هذا النحو. لقد رأيت تصرفات الرئيس خلال فترة حكمه تُظهر أن لدينا علاقة وثيقة. كانت زيارته الأولى خارج أميركا الشمالية إلى المملكة المتحدة ، حيث التقى بكل من الملكة وأمير ويلز".

وأكد المتحدث: "ما زلنا نتمتع بعلاقات عمل إيجابية بشكل لا يصدق مع الرئيس والحكومة الأميركية."