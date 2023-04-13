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المنامة: قرّرت البحرين وقطر استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد عامين على المصالحة الخليجية مع الدوحة، وذلك في أعقاب اجتماعات بين الطرفين بحثت الخلاقات بين البلدين ومن بينها الحدود البحرية.

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنّ لجنة المتابعة البحرينية - القطرية عقدت اجتماعها الثاني في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض الأربعاء.

وتقرّر خلال الاجتماع "إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، فيما أكد الجانبان "أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية".

كما أكدت وكالة الأنباء القطرية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المنامة.