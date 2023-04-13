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بكين: ستحظر الصين دخول السفن إلى منطقة واقعة شمال تايوان الأحد بسبب "سقوط محتمل لحطام صاروخ"، حسبما قالت هيئة بحرية إقليمية.

ستُغلق المنطقة الواقعة على بعد 160 كيلومترًا تقريبًا من تايبيه، الأحد من الساعة التاسعة (01,00 ت غ) حتى الساعة 15,00 (17,00 ت غ)، حسبما قالت إدارة السلامة البحرية في مقاطعة فوجيان الصينية (شرق)، مشيرة إلى أن السفن "ستُمنع من الدخول".