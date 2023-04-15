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بكين: قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا السبت في ختام زيارة للصين إن الولايات المتحدة يجب أن توقِف "تشجيع الحرب" في أوكرانيا و"تبدأ الحديث عن السلام".

وقبل مغادرته إلى الإمارات العربية المتحدة صرّح لولا للصحافة في بكين "على الولايات المتحدة أن توقِف تشجيع الحرب وأن تبدأ بالحديث عن السلام، ويجب أن يبدأ الاتحاد الأوروبّي بالحديث عن السلام".

وأضاف أن الأسرة الدولية يمكنها عندها "إقناع" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن "السلام يصب في مصلحة العالم بأسره".

البرازيل إلى الساحة الدولية

وأجرى لولا الذي عاد إلى السلطة في كانون الثاني/يناير بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010، زيارة استمرت يومين للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شريكه التجاري الرئيسي. واستغل فرصة الزيارة للتأكيد على أن البرازيل "عادت" إلى الساحة الدولية وتأمل في لعب دور الوسيط في النزاع الدائر في أوكرانيا.

وينبغي على الرئيس اليساري أن يقيم توازنا دقيق في علاقته مع الولايات المتحدة التي له علاقات قوية معها والصين.

وأتت زيارته للصين التي شملت شقاً اقتصادياً في شنغهاي وشقاً تمحور على السياسة في بكين حيث ألتقى الرئيس شي جينبينغ، بعد زيارة لواشنطن في شباط/فبراير إلى واشنطن.

وأعرب لولا عن اقتناعه بأن تعزيز العلاقات بين برازيليا وبكين لن يؤثر على علاقة بلاده بالولايات المتحدة.

السلام في أوكرانيا

خلافاً لقوى غربية عدة، لم تفرض الصين ولا البرازيل عقوبات مالية على روسيا وتحاولان لعب دور الوسيط.

ويطرح الرئيس البرازيلي فكرة تشكيل مجموعة من الدول يكون الهدف منها العمل من أجل السلام في أوكرانيا. وكان قد وعد قبل زيارته للصين بأن هذه المجموعة ستشكل بعد عودته.

ورداً على سؤال حول هذه الفكرة بعد لقائه الرئيس الصيني، لم يعط لولا مزيداً من التفاصيل.

واكتفى بالقول "الصبر ضروري" للتحدث مع بوتين وزيلينسكي.

وأضاف "يجب خصوصاً إقناع الدول التي توفر أسلحة وتشجع على الحرب أن توقف ذلك".