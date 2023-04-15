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إيلاف من لندن: اعتقلت الشرطة البريطانية، امرأة بعد أن قالت جماعة لحقوق الحيوان إنها ستحاول منع السباق الكبير Grand National من المضي قدمًا بعد ظهر اليوم السبت.

وقالت الشرطة إن المرأة من العمر 33 عاما اعتقلت للاشتباه في التآمر لإحداث إزعاج عام فيما يتعلق بأنشطة تعطيل منسقة محتملة في منطقة أنتري (Aintree) حيث مضمار سباق الخيول الكبير.

ويعتبر سباق الخيول الكبير (غرند ناشينال) من أهم سباقات الخيول في المملكة المتحدة والعالم، حيث بانطلاقه يبدأ موسم سباقات الخيول طوال الصيف.

اقتحام المضمار

وتم القبض على المشتبه بها، وهي من منطقة لندن، في مانشستر الكبرى صباح السبت. وجاء الاعتقال، بعد أن قال نشطاء "صحوة الحيوانات Animal Rising" إنهم كانوا يخططون لتسلق الأسوار واقتحام المضمار، حيث يخطط ما يصل إلى 300 متظاهر للمشاركة.

ويخطط آخرون لمنع حركة المرور من خلال القيام بمسيرة بطيئة على طول طريق الوصول الرئيسي خارج مضمار أنتري.

وقبل الاعتقال ، حذرت شرطة ميرسيسايد في وسط إنكلترا، من أن لديهم "خطة أمنية قوية مطبقة" وكانوا يعملون مع مالكي نادي فرسان مضمار أنتري استعدادًا لأي حوادث.

تعطيل الحدث

وكشفت جماعة صحوة الحيوانات (Animal Rising) التي تدافع عن حقوق الحيوانات، عن خططها لتعطيل الحدث مسبقًا. وقال المتحدث باسم الجماعة ناثان ماكغفرن: "تعتزم جماعة صحوة الحيوانات Animal Rising التأكد من عدم بدء بطولة سباق الخيول الكبير (غراند ناشينال Grand National).

وقال: "نحن نعلم أنه إذا بدأ السباق ، فمن المرجح أن تموت الخيول كما مات الجودان ايكلير سيرف وديسكوراما العام الماضي، ينقوم بوضع اننفسنا بين الخيول من أجل الغا السباق بأكلمه".

موت أحصنة

وتستشهد جماعة "صحوة الحيوانات: بأرقام من نشطاء في منظمة "مساعدة الحيوانت Animal Aid" تشير إلى أن حصانًا يموت كل يومين إلى ثلاثة أيام في سباق المملكة المتحدة ، وأضاف ماكغفرن: "نريد أن نرى نهاية لذلك". وأكد أن النشطاء يخططون للتحرك قبل بدء السباق، ولن يدخلوا المضمار إذا كانت الخيول والفرسان يمتطون الخيول المشاركة.

يذكر أن نحو 60 فرسا أو جوادا ماتت خلال السباق الكبير في انتري خلال السنوات الـ23 الماضية.

