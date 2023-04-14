قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف من لندن: كشف تقرير أن أكثر من 400 ضحية أجبرن على الزواج قسريا في المملكة المتحدة خلال العام الماضي بدواعي الحفاظ على "الشرف".

وقالت مؤسسة خيرية تركز على إنهاء الإساءة بسبب الشرف، تحمل اسم (كارما نارفانا) وتعني باللغة العربية "السلام والتنوير، إن ثلاث قوات شرطة فقط من أصل 43 مجهزة للتعامل مع هذه الأنواع من الجرائم "جرائم الإكراه على الزواج" بدعاوى الشرف.

مخاطبة الحكومة

ودعت المؤسسة خيرية التي مهمتها إنهاء الانتهاكات القائمة على الشرف في المملكة المتحدة الحكومة إلى الاعتراف بتعريفها الجديد للجريمة واعتماده، حيث تُظهر البيانات ارتفاع هذه الجرائم في إنكلترا وويلز للعام الثاني على التوالي.

وفي بيانات جديدة تمت مشاركتها حصريًا مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية، قالت مؤسسة (كارما نارفانا) إنها دعمت أكثر من 2500 ضحية من ضحايا سوء المعاملة بدافع الشرف خلال العام الماضي، وتم إجبار 417 منهم على الزواج وتهديد 82 طفلاً على الأقل في المملكة المتحدة بالزواج.

حاجة لتعريف جديد

وقالت ناتاشا راتو، المديرة التنفيذية لمؤسسة (كارما نارفانا ـ Karma Nirvana) ، لشبكة سكاي نيوز: "هناك حاجة إلى تعريف واضح للإساءة القائمة على الشرف لأن القضايا مخفية للغاية وغالبًا ما يتم التعرف عليها بشكل خاطئ".

وأضافت: "من الأهمية بمكان حقًا أن تتاح لمن هم في الخطوط الأمامية فرصة التعرف عليها ، مثل ضباط الشرطة والأخصائيين الاجتماعيين والمهنيين الصحيين ، حتى يتمكنوا من تقديم أفضل دعم."

تراجع عمل الشرطة

وقالت المؤسسة الخيرية إأن عمل الشرطة حول هذه القضية قد "تراجعت خلال السنوات التسع الماضية" منذ إجراء التفتيش في عام 2015.

ووجدت المؤسة أن ثلاثة فقط من قوات الشرطة من أصل 43 مجهزة للتعامل مع جرائم الشرف، وهي تطالب الآن بإعادة تفعيل قوات الشرطة في جميع أنحاء البلاد لمواجهة هذه الانتهاكات.

كلام وزيرة الحماية

وفي مقابلة حصرية مع (سكاي نيوز)، قالت وزيرة الحماية البريطانية، سارة داينز، إن الحكومة "تعمل بجد بخطى حثيثة" لمعالجة هذه القضية. وأضافت: "أشعر بالقلق دائمًا إذا قال الناس إنهم غير مدربين بشكل كافٍ ، وأريد أن يكون هناك المزيد من التدريب."

وكانت الوزيرة تتحدث أثناء وجودها في مطار هيثرو حيث كانت قوات الحدود والشرطة تتخذ نهجًا استباقيًا لزيادة الوعي بالانتهاكات القائمة على الشرف والزواج القسري مع الركاب الذين يغادرون ويصلون إلى المملكة المتحدة.

حديث إحدى الضحايا

وإلى ذلك، تحدثت إحدى ضحايا الزواج القسري عن قصتها عن الإساءة إليها باسم الشرف. وقالت إنه في اللحظة التي اكتشف فيها والداها أن لديها صديقًا أبيض في جنوب ويلز، لم تكن الحياة كما كانت.

وأضافت: "كنت في الأساس كأنني قيد الإقامة الجبرية. كنت محاصرة في المنزل ، ولم أستطع الذهاب إلى أي مكان ولم تكن هناك نهاية تلوح في الأفق. أعتقد أن هذه كانت أكبر عقبة نفسية لأن متى ستنتهي؟ لقد كانت مرعبة."

وفي سن الثانية والعشرين ، أعادها والداها إلى الهند بذرائع كاذبة. وزعموا أن جدتها كانت مريضة ، لكن في الواقع ، أرادوا إجبارها على الزواج من رجل لم تقابله من قبل".

وقالت: "لقد تعرضت للتهديد بالعنف من قبل المجاهدين المحليين. أخبرني والدي، بوضوح تام ، إذا كانوا يعرفون ما فعلت ، فسوف يطلقون النار علي. كان والدي عنيفًا أيضًا أثناء تواجدنا هناك لأنه كان يعطيني إنذارًا أن أكون في الطابور وأن أفعل ما قيل لي ".

وأضافت: "والدتي ألمحت إلى أنه يمكن أن يكون هناك عقاب أسوأ ومميت".

وعندما عادت عائشة إلى المملكة المتحدة بعد الزواج ضد إرادتها ، تمكنت من الهروب من السيطرة القسرية المستمرة لوالديها.

ومثل الآلاف من النساء في جميع أنحاء البلاد ، أصبحت الآن إحدى الناجيات من سوء المعاملة بدافع الشرف والزواج القسري - وبعضهن لم يحالفهن الحظ.

مقتل شفيليه أحمد

وإلى ذلك، يصادف عام 2023 الذكرى العشرين لمقتل الضحية (شفيلية أحمد).

لقد قُتلت شفيليه في منزلها، على يد والديها بسبب جلب العار على أسرتها ، ورفضها للزواج المرتّب، ورفضت القيم التقليدية لعائلتها.

وأثار موتها الوحشي نقاشًا وطنيًا حول الانتهاكات القائمة على الشرف، ولكن حتى اليوم يقع الكثير من الضحايا من خلال الثغرات في القوانين.